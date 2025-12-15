This Week Movie Releases: ఈ వారం రిలీజులివే! థియేటర్లలో సినిమాలు, ఓటీటీల్లో కొత్త కంటెంట్
మరో వారం వచ్చేసింది. ప్రతి వారం లాగానే ఈ వారం కూడా థియేటర్లలో కొన్ని కొత్త సినిమాలు సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో పలు సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. అయితే ఈ వారం బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా హైప్ ఉన్న భారీ సినిమాలేమీ లేకపోయినా, కంటెంట్ పరంగా మాత్రం మంచి వైవిధ్యం కనిపిస్తోంది.
నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘గుర్రం పాపి రెడ్డి’ డిసెంబర్ 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అలాగే అదే రోజున రామ్ కిరణ్, మేఘా ఆకాష్ జంటగా నటించిన ‘సఃకుటుంబానాం’ కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. వీటితో పాటు ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ మరియు ‘మిస్టీరియస్’ సినిమాలు కూడా డిసెంబర్ 19న ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నాయి.
థియేటర్లకే కాకుండా, ఈ వారం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. ఏ ఓటీటీలో ఏమేం రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్లో:
ప్రేమంటే – తెలుగు మూవీ
రాత్ అఖేలీ హై – హిందీ మూవీ
ఎమిలీ ఇన్ పారిస్ – వెబ్సిరీస్, సీజన్ 5
ప్రైమ్ వీడియోలో:
థామా – బాలీవుడ్ మూవీ
ఏక్ దివానే కీ దివానీయత్ – హిందీ మూవీ
ఫాలౌట్ – వెబ్సిరీస్
ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ – వెబ్సిరీస్
జియో హాట్స్టార్లో:
మిసెస్ దేశ్ పాండే – హిందీ వెబ్సిరీస్
జీ5లో:
నయం – తెలుగు వెబ్సిరీస్
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ – మలయాళ మూవీ
సన్ నెక్ట్స్లో:
దివ్య దృష్టి – తెలుగు మూవీ
ఈటీవీ విన్లో:
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి – తెలుగు సినిమా
మొత్తంగా చూస్తే, ఈ వారం థియేటర్లు, ఓటీటీలు రెండింటిలోనూ విభిన్నమైన కంటెంట్ అందుబాటులోకి వస్తోంది. మీకు నచ్చిన సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లను ఎంచుకుని వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయండి.