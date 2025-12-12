  • Menu
OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి కొత్త సినిమాలు, సరికొత్త వెబ్‌సిరీస్‌లు మీ కోసం సిద్ధం

ఈ వారం ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో ప్రేక్షకుల కోసం కొత్త సినిమాలు, ఆసక్తికరమైన వెబ్‌సిరీస్‌లు రానున్నాయి. వివిధ జానర్లు, భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమైన ఈ టైటిల్స్‌ మీ వీకెండ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి మరింత రంగులు అద్దనున్నాయి. ఏవి చూడాలి? ఏవి ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి? ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు.

Kaantha – Netflix

దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన తాజా చిత్రం ‘కాంత’ థియేటర్లలో మంచి స్పందన తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో దుల్కర్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించగా, సముద్రఖని మరియు రానా దగుబాటి ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు.

Superman 2025 – Jio Hotstar

డీసీ యూనివర్స్‌లో సూపర్‌మ్యాన్ సినిమాల అభిమానులకు సంతోషకరమైన వార్త. ఈ ఏడాది వచ్చిన తాజా ‘సూపర్‌మ్యాన్’ చిత్రం ఇప్పుడు జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. యాక్షన్‌ మరియు విజువల్స్‌తో ఈ చిత్రం యువతను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Kalivi Vanam – ETV Win

తెలంగాణ జానపద కథలు, ప్రకృతి అందాల నేపథ్యంలో రూపొందిన ‘కలివి వనం’ ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నాగదుర్గ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రంలో రఘుబాబు, సమ్మెట గాంధీ, బిత్తిరి సత్తి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Single Papa – Netflix

కునాల్ ఖేము, నేహా ధూపియా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన కొత్త వెబ్‌సిరీస్ ‘సింగిల్ పాపా’ త్వరలో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. బిడ్డను దత్తత తీసుకున్న తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఎదుర్కొనే సమస్యలు, భావోద్వేగాలతో కూడిన కథాంశంతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ కామెడీ, ఎమోషన్స్ రెండింటినీ సమతుల్యంగా చూపిస్తుంది.

3 Roses Season 2 – Aha

ఈషా రెబ్బా, రాశీసింగ్, ఖుషిత హర్ష, సత్య ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందిన ‘3 రోజెస్’ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 13 నుంచి ఆహాలో స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. యువతను ఆకట్టుకునే అంశాలతో ఈ సీజన్ మరింత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇవ్వబోతోందని ప్రచార చిత్రాలు సూచిస్తున్నాయి.

ఈ వారం ఓటీటీలో విడుదలయ్యే మరిన్ని సినిమాలు మరియు వెబ్‌సిరీస్‌లు

Netflix

మాన్ వర్సెస్ బేబీ (వెబ్‌సిరీస్) – ఇంగ్లీష్

గుడ్‌బై జూన్ (మూవీ) – ఇంగ్లీష్

వేక్ అప్ డెడ్ మాన్ (మూవీ) – ఇంగ్లీష్

Amazon Prime Video

మర్వ్ (మూవీ) – ఇంగ్లీష్

40 ఏకర్స్ (మూవీ) – ఇంగ్లీష్

టెల్ మీ సాఫ్ట్లీ (మూవీ) – ఇంగ్లీష్

Jio Hotstar

ది గ్రేట్ షంషుద్దీన్ ఫ్యామిలీ (మూవీ) – హిందీ

ఆరోమాలే (మూవీ) – తమిళ్/తెలుగు

ZEE5

సాలీ మొహబ్బత్ (మూవీ) – హిందీ

కేసరియా (డాక్యుమెంటరీ) – హిందీ

Sun NXT

తీవర్ కులాయ్ నదుంగ (మూవీ) – తమిళ్

