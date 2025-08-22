  • Menu
ఈ వారం ఓటీటీలో సరికొత్త వినోదాలు: హరి హర వీరమల్లు నుంచి కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు వరకు – సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఇవే!

Highlights

ఈ వారం OTT విడుదలలు: హరి హర వీరమల్లు నుంచి కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు వరకు, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాలు, కొత్త వెబ్‌సిరీస్‌లు – ఏ వేదికలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో పూర్తి వివరాలు.

OTT ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో ఈ వారం ప్రేక్షకులకు పండగ వాతావరణం నెలకొననుంది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో పలు క్రేజీ సినిమాలు, కొత్త వెబ్‌సిరీస్‌లు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఏ సినిమా ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతోందో చూద్దాం.

హరి హర వీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu)

పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన హిస్టారికల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ‘హరి హర వీరమల్లు’ ఇప్పుడు OTTలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కొన్ని క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో మార్పులు చేసి రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

OTT: Amazon Prime Video

సూత్రవాక్యం (Soothravakyam)

షైన్ టామ్ చాకో, విన్సీ ఆలోషియస్, దీపక్ పరంబోర్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ మలయాళ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందింది. తెలుగులో రిలీజ్ కాలేకపోయిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు OTTలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

OTT: ETV Win

మారీశన్ (Maareesan) – ఆగస్టు 22 నుంచి

ఫహాద్ ఫాజిల్, వడివేలు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ మూవీ ‘మారీశన్’ ఈ వారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సుదీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు.

OTT: Netflix

తలైవా తలైవి / సార్ మేడమ్ (Thalaiva Thalaivi / Sir Madam) – ఆగస్టు 22 నుంచి

విజయ్ సేతుపతి, నిత్యా మేనన్ జంటగా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు OTTలో అందుబాటులోకి రానుంది. తెలుగు వెర్షన్ ‘సార్ మేడమ్’ పేరుతో విడుదలైంది.

OTT: Amazon Prime Video

కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు (Kothapallilo Okappudu) – ఆగస్టు 22 నుంచి

ప్రవీణ పరుచూరి దర్శకత్వంలో, రానా సమర్పకుడిగా రూపొందిన ఈ కామెడీ డ్రామా మూవీ ఇప్పుడు OTTలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. కేరాఫ్ కంచరపాలెం నిర్మాత నుంచి వచ్చిన ఈ చిత్రం కొత్త నటీనటులను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది.

OTT: Aha (Aha Gold Subscription)

ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న మరిన్ని వెబ్‌సిరీస్‌లు / సినిమాలు

Netflix:

  1. Rivers of Fate (Web Series) – స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది
  2. Hostage (Web Series) – స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది
  3. Ma (Hindi Movie) – ఆగస్టు 22
  4. The Killer (Movie) – ఆగస్టు 24

Amazon Prime Video:

  1. Road On A Million Season 2 (Web Series) – ఆగస్టు 22

Disney+ Hotstar:

  1. Peacemaker Season 2 (Web Series) – స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది

Apple TV:

  1. Invasion Season 3 (Web Series) – ఆగస్టు 22

ఈ వారం OTT Releasesలో తెలుగు నుంచి తమిళం, మలయాళం వరకు ఎన్నో క్రేజీ మూవీస్‌, వెబ్‌సిరీస్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

