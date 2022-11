Venkatesh: కొన్నాళ్ళు సినిమాల నుండి విశ్రాంతి తీసుకోనున్న వెంకటేష్

Venkatesh: వినోదాత్మక సినిమాలు చేయడంలో విక్టరీ వెంకటేష్ కి మించిన వారు ఉండరు. స్టార్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ వెంకీ తనదైన శైలిలో వినోదాత్మకమైన సినిమాలు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అయితే సినిమాలలో యాక్షన్ సన్నివేశాలలో రౌడీ ల దుమ్ము దులిపేసే వెంకటేష్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలా శాతం ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటారు. దేవతలపై విశ్వాసం కంటే ఆధ్యాత్మికత వల్ల వచ్చే జ్ఞానాన్ని పొందాలని వెంకీ పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. తాజాగా వెంకటేష్ ఇప్పుడు సినిమాల నుండి కొంత కాలం విరామం తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడని సమాచారం. కొన్నాళ్ళ పాటు విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే వెంకటేష్ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని ఎక్కడా చెప్పకపోయినప్పటికీ, ఆయన సినిమాల నుండి కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటున్నట్లు మాత్రం వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మధ్యనే విశ్వక్ సేన్ మరియు మిథిలా పల్కర్ లు హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన "ఓరి దేవుడా" లో కనిపించారు వెంకటేష్. ఆధ్యాత్మికత ను నమ్మే వెంకీ ఇందులో దేవుడిగా కనిపించారు. తాజాగా తన మేనల్లుడు రానా దగ్గుబాటితో కలిసి "రానా నాయుడు" అనే ఒక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వెబ్ సిరీస్ లో కూడా నటిస్తున్నారు వెంకీ. అంతే కాకుండా సల్మాన్ ఖాన్ "కిసీ కా భాయ్ కిసీ కి జాన్" లో కూడా వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.