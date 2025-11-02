Rajinikanth : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం: 2027 తర్వాత సినిమా పరిశ్రమకు గుడ్బై?
Rajinikanth: రజనీకాంత్ తన ఆరోగ్యం, వయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని త్వరలో సినిమా పరిశ్రమకు గుడ్బై చెప్పడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Rajinikanth: భారతీయ సినీ చరిత్రలో సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్న తలైవా రజనీకాంత్ అభిమానులకు నిరాశ కలిగించే వార్త. 74 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఏడాదికి ఒక సినిమా చొప్పున నటిస్తున్న రజనీకాంత్ తన ఆరోగ్యం, వయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని త్వరలో సినిమా పరిశ్రమకు గుడ్బై చెప్పడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి, 2027 చివరి నాటికి నటనకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.
74 సంవత్సరాల వయసులో కూడా సూపర్ స్టార్గా తమ అభిమానులను అలరిస్తున్న రజనీకాంత్, నటనకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రజనీకాంత్కు ఇప్పుడు 74 ఏళ్లు. ఈ వయస్సులో చురుగ్గా సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ, తన ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ నిర్ణయాన్ని తన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులతో చర్చించిన తర్వాతే తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది.
2027 సంవత్సరం చివరి నాటికి ఆయన సినిమా రంగానికి గుడ్బై చెప్పే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. రజనీకాంత్కు మాస్ సినిమాలు చేయడమంటే చాలా ఇష్టం. అభిమానులు కూడా ఆయన నుంచి అదే తరహా యాక్షన్ సినిమాలను ఆశిస్తారు. రజనీకాంత్ ఎప్పుడూ యాక్షన్ సన్నివేశాలలో చురుగ్గా పాల్గొనడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే, వయసు పెరగడం వల్ల మునపటిలా యాక్షన్ చేయడం సాధ్యం కావడం లేదు.
అందుకే చాలా యాక్షన్ సీన్లలో దర్శకులు డూప్లను ఉపయోగించాల్సి వస్తోంది. దీనిపై అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు. డూప్లను వాడటం రజనీకాంత్కు కూడా పూర్తి ఇష్టం లేదని, కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వస్తోందని సమాచారం. సినిమా రంగానికి దూరమయ్యే ముందు రజనీకాంత్ కొన్ని కీలక ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయనున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఆయన చిత్రం కూలి సాధారణ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' సినిమా పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు.
దీని తర్వాత సుందర్ సి దర్శకత్వంలో రూపొందబోయే సినిమాలో కూడా రజనీ నటిస్తారు. ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత, తన చిరకాల మిత్రుడు కమల్ హాసన్ తో కలిసి మరో సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయిన తర్వాత ఆయన నటనకు విరామం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. రజనీకాంత్ గతంలో రాజకీయాల్లోకి రావాలని ప్రయత్నించారు. కానీ అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. రాజకీయ రంగంలోకి అడుగు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయనకు అనారోగ్యం తలెత్తింది. దాంతో ఆయన వెనకడుగు వేశారు.
ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమ నుంచి కూడా దూరమయ్యేందుకు వయస్సే ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. వయస్సు పెరగడం, ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం కాబట్టి, కుటుంబ సభ్యుల సూచనల మేరకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.