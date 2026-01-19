The Real Blockbuster రూ. 11 కోట్ల వసూళ్లు.. బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన ఆ 'అసలైన' బ్లాక్ బస్టర్ గురించి తెలుసా?
కేవలం రూ. 1.20 కోట్ల బడ్జెట్తో రూ. 11 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు. అప్పట్లో టికెట్ రేటు రూ. 20 మాత్రమే. శ్రీకాంత్ 'పెళ్లి సందడి' సృష్టించిన ప్రభంజనం గురించి నిర్మాత అశ్వినీదత్ మాటల్లో..
ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్లు, రూ. 200 కోట్ల వసూళ్లు రావడం చాలా సాధారణం అయిపోయింది. వందల కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన సినిమాలు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంటే, మరికొన్ని చిత్రాలు అన్నే మొత్తంలో నష్టాలను మిగిలిస్తున్నాయి. అయితే, పెట్టిన పెట్టుబడికి పది రెట్లు లాభం తెచ్చిపెట్టడమే అసలైన సక్సెస్. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన రికార్డు గురించి ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వినీదత్ పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
రూ. 20 టికెట్ ధర.. రూ. 11 కోట్ల సునామీ!
వైజయంతీ మూవీస్ 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అశ్వినీదత్ గతంలో ఒక సినిమా గురించి గొప్పగా చెప్పుకున్నారు. అదే ‘పెళ్లి సందడి’. 1996లో విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లో ఒక సంచలనం.
బడ్జెట్: కేవలం రూ. 1.20 కోట్లు.
కలెక్షన్స్: ఏకంగా రూ. 11.30 కోట్లు!
ప్రత్యేకత: అప్పట్లో సినిమా టికెట్ ధర కేవలం రూ. 20 మాత్రమే. ఆ తక్కువ ధరతోనే రూ. 11 కోట్లు వసూలు చేయడం అంటే.. ఇప్పుడున్న రేట్లతో పోలిస్తే అది రూ. 500 కోట్లకు పైమాటే అని చెప్పాలి.
అశ్వినీదత్ - అల్లు అరవింద్ కాంబో మ్యాజిక్
నిర్మాతలు అశ్వినీదత్, అల్లు అరవింద్ కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు. పెట్టిన పెట్టుబడికి దాదాపు రూ. 10 కోట్ల లాభం తెచ్చిపెట్టిన ఈ చిత్రం, నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది.
శ్రీకాంత్ కెరీర్ టర్నింగ్ పాయింట్:
లాంగ్ రన్: ఈ సినిమా అప్పట్లో అనేక థియేటర్లలో 175 రోజులు (సిల్వర్ జూబ్లీ) ఆడింది.
మ్యూజికల్ హిట్: కీరవాణి స్వరపరిచిన ప్రతి పాట ఒక ఆణిముత్యమే. ఇప్పటికీ పెళ్లి వేడుకల్లో ‘పెళ్లి సందడి’ పాటలు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి.
శ్రీకాంత్ క్రేజ్: హీరోగా శ్రీకాంత్ కెరీర్ను ఈ సినిమా అగ్రపథానికి తీసుకెళ్లింది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద చరిత్ర సృష్టించింది.
నేటి తరం భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు కలెక్షన్ల లెక్కలు తెలుసు కానీ, ఇలాంటి క్లాసిక్ సినిమాల 'రేంజ్' మాత్రం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే!