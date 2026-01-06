The RajaSaab Premiere: ప్రభాస్ మూడు గంటల ఎపిక్ రన్టైమ్తో వచ్చేస్తున్నాడు.. ప్రీమియర్ షోలు, టికెట్ బుకింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్?
ప్రభాస్ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ 'రాజా సాబ్' జనవరి 9న విడుదలవుతోంది. 3 గంటల నిడివి, సంజయ్ దత్ విలన్, థమన్ సంగీతం. ప్రత్యేక ప్రీమియర్లతో పాటు టికెట్ వివరాలు వెల్లడి.
ప్రభాస్ అభిమానులకు ఈ సంక్రాంతి పండగలా మారనుంది. మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ 'ది రాజా సాబ్' జనవరి 9, 2026న విడుదలవుతోంది. బాహుబలి తర్వాత భారీ వినోదాన్ని పంచే చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్న ప్రభాస్, ఈ సినిమాతో ఆ ట్రెండ్ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సెన్సార్ బోర్డు నుండి ఆమోదం పొందింది; దీని రన్ టైమ్ సుమారు 3 గంటల 9 నిమిషాలు. విజువల్స్ పరంగా ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఈ సినిమా అందించనుంది. కాగా, సెన్సార్ సూచనల మేరకు ఒక మొండెం నరికే సన్నివేశాన్ని తొలగించినట్లు సమాచారం.
ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోలు:
అధికారిక విడుదలకు ఒక రోజు ముందు, అంటే జనవరి 8, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోలను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో తెల్లవారుజామున 4 గంటల షోలతో పాటు పెంచిన టికెట్ ధరల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
- సింగిల్ స్క్రీన్లు: ప్రత్యేక ప్రీమియర్ల కోసం ₹800 (పన్నులతో కలిపి).
- మల్టీప్లెక్స్లు: ప్రీమియర్ల కోసం ₹1,000 (పన్నులతో కలిపి).
- సాధారణ షోలు (జనవరి 9-11): సింగిల్ స్క్రీన్లలో ₹105.
- తర్వాతి రోజుల్లో: జనవరి 12 నుండి సింగిల్ స్క్రీన్లలో ₹62, మల్టీప్లెక్స్లలో ₹182 మరియు ₹89 (తేదీలను బట్టి) ధరలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ నుండి అనుమతి రాగానే అధికారికంగా టికెట్ విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
తారాగణం & సంగీతం:
ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, రిధి కుమార్ మరియు నిధి అగర్వాల్ నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపిస్తారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి థమన్ సంగీతం అందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
థ్రిల్, ఫాంటసీ మరియు ప్రభాస్ మేనరిజమ్స్తో కూడిన 'ది రాజా సాబ్' సంక్రాంతి బ్లాక్బస్టర్గా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.