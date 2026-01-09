The RajaSaab Box Office Collection: అమెరికాలో ప్రభాస్ మాస్ ర్యాంపేజ్.. రిలీజ్ ముందే రికార్డుల వేట! 'రాజాసాబ్' ప్రీమియర్ కలెక్షన్స్ ఇవే..
ప్రభాస్ 'రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టింది. అమెరికా ప్రీమియర్స్ తోనే మిలియన్ డాలర్లు రాబట్టిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ మరియు బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas), డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ హర్రర్ కామెడీ ఫిల్మ్ 'ది రాజాసాబ్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ అయింది. కల్కి 2898 ఏడీ వంటి భారీ హిట్ తర్వాత ప్రభాస్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఓవర్సీస్లో ప్రభాస్ తన బాక్సాఫీస్ పవర్ను మరోసారి చాటుకున్నాడు.
ప్రీమియర్స్ తోనే మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్లోకి..
అమెరికాలో ప్రభాస్ మేనియా మామూలుగా లేదు. సినిమా విడుదల కాకముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తోనే 'రాజాసాబ్' 1 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును క్రాస్ చేసింది.
రికార్డ్: సలార్, కల్కి తర్వాత ప్రీ-సేల్స్లోనే మిలియన్ డాలర్లు రాబట్టిన మూడో ప్రభాస్ చిత్రంగా 'రాజాసాబ్' రికార్డు సృష్టించింది.
కలెక్షన్స్: నార్త్ అమెరికాలో దాదాపు 526 సెంటర్లలో ప్రదర్శించిన ప్రీమియర్స్ ద్వారా 1.1 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 10 కోట్లు) వసూలైనట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
బిజినెస్ & బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్:
'రాజాసాబ్' సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సుమారు రూ. 400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించింది.
థియేట్రికల్ బిజినెస్: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 120 కోట్లు, హిందీలో రూ. 30 కోట్లు, ఓవర్సీస్ హక్కులు రూ. 80 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి.
టార్గెట్: మొత్తంగా రూ. 250 కోట్ల ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ జరిగిన ఈ సినిమా క్లీన్ హిట్ కావాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించాల్సి ఉంటుంది.
తొలిరోజు అంచనా:
నార్త్ అమెరికాలో ప్రీమియర్స్ మరియు డే-1 అడ్వాన్స్ సేల్స్ కలిపి ఇప్పటికే 1.325 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 12 కోట్లు) దాటేశాయి. ఇదే ఊపు కొనసాగితే మొదటి రోజు అమెరికాలోనే 1.5 మిలియన్ డాలర్లు దాటే అవకాశం ఉంది. ఇక వరల్డ్ వైడ్ గా తొలిరోజు రూ. 60 కోట్ల మార్కును 'రాజాసాబ్' టచ్ చేయొచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నటీనటులు: సంజయ్ దత్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ కీలక పాత్రల్లో నటించగా.. థమన్ అదిరిపోయే సంగీతాన్ని అందించారు.