The RajaSaab Twitter Review: సంక్రాంతి విన్నర్ వచ్చేసింది.. 'ది రాజా సాబ్' ట్విట్టర్ రివ్యూ! ప్రభాస్ వింటేజ్ స్వాగ్ మామూలుగా లేదుగా!
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' ట్విట్టర్ రివ్యూ. హారర్ కామెడీగా మారుతి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాకు నెటిజన్ల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిన 'ది రాజా సాబ్' (The Raja Saab) ఎట్టకేలకు థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అమెరికా మరియు భారత్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రీమియర్ షోలు పూర్తి చేసుకుంది. మరి ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారో ట్విట్టర్ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ మరియు కథనం:
హారర్ కామెడీ జోనర్లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ క్యారెక్టరైజేషన్ హైలైట్గా నిలిచింది. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో విజువల్స్ చాలా రిచ్గా ఉన్నాయని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు.
ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్.. ఫ్యాన్స్కు పూనకాలే!
చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్ తన పాత స్టైలిష్ లుక్ మరియు కామెడీ టైమింగ్తో అలరించారు. 'బుజ్జిగాడు', 'డార్లింగ్' కాలం నాటి ప్రభాస్ను గుర్తు చేస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. థమన్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) థియేటర్లను దద్దరిల్లేలా చేస్తోందని టాక్.
ట్విట్టర్ రివ్యూ ముఖ్యాంశాలు:
మాస్ ఎంటర్టైనర్: ప్రముఖ విమర్శకుడు ఉమేర్ సంధూ ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూ ఇచ్చారు. బీ, సీ సెంటర్ల ప్రేక్షకులకు ఇది పండగేనని, ప్రభాస్ - సంజయ్ దత్ కాంబినేషన్ అదిరిపోయిందని ట్వీట్ చేశారు.
లాస్ట్ 30 మినిట్స్: సినిమా చివరి 30 నిమిషాలు ఊహించని ట్విస్టులతో, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నటీనటుల ప్రతిభ: సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీల పెర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకు వెన్నెముకగా నిలిచింది. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ గ్లామర్ అదనపు ఆకర్షణ.
బాక్సాఫీస్ వద్ద హ్యాట్రిక్ రికార్డు:
నార్త్ అమెరికాలో ఇప్పటికే ప్రభాస్ వసూళ్ల హ్యాట్రిక్ సాధించి, అరుదైన రికార్డును నెలకొల్పారు. ఈ సినిమాతో సంక్రాంతి విన్నర్గా ప్రభాస్ నిలవడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.