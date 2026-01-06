The Raja Saab review :‘ది రాజా సాబ్’ ఫస్ట్ రివ్యూ: సరికొత్త అవతార్లో అదరగొట్టిన ప్రభాస్.. ‘UA 16+’ సర్టిఫికేట్తో విడుదలకు సిద్ధం!
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులకు పండుగ ముందే వచ్చేసింది. 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటైన ‘ది రాజా సాబ్’ (The Raja Saab), సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. హారర్, ఫాంటసీ, రొమాన్స్ మరియు ఎమోషన్ల కలయికతో దర్శకుడు మారుతి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సెన్సార్ బోర్డు నుండి ఈ చిత్రానికి ‘UA 16+’ సర్టిఫికేట్ లభించడంతో చిత్ర బృందంలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రభాస్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీరు సినిమా అప్డేట్లను చూడవచ్చు.
CBFC నుండి గ్రీన్ సిగ్నల్
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఇటీవల ఈ చిత్రాన్ని పరిశీలించి, కొన్ని చిన్న మార్పులు మరియు డైలాగ్ కట్స్ సూచించింది. చిత్ర బృందం వెంటనే ఆ మార్పులను పూర్తి చేయడంతో బోర్డు క్లీన్ ‘UA 16+’ రేటింగ్ ఇచ్చింది. దీనివల్ల పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించే అవకాశం కలిగింది.
భారీ నిడివి ఉన్నా.. ఆసక్తికరమైన ప్రయాణం
ఈ సినిమా నిడివి సుమారు 3 గంటల 10 నిమిషాలు. నిడివి ఎక్కువే అయినప్పటికీ, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా వినోదం, ఉత్కంఠ మరియు భావోద్వేగాలతో సినిమా సాగుతుందని నిర్మాతలు భరోసా ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమా చివరి 45 నిమిషాల పాటు సాగే ప్రీ-క్లైమాక్స్ మరియు క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయని సమాచారం. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) మరియు సెట్స్ ఈ చిత్రానికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
కథా నేపథ్యం: ఎమోషన్ మరియు మిస్టరీ
ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో రాజకుటుంబానికి చెందిన ‘రాజా సాబ్’ అనే యువకుడి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల తన బామ్మ గంగదేవి (గంగవ్వ)తో కలిసి సామాన్య జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు. కానీ, రహస్యాలు, వింత శబ్దాలతో నిండిన తన పూర్వీకుల కోటలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అతని జీవితం ఎలా మలుపు తిరిగింది అన్నదే అసలు కథ. తాతా-మనవడు, బామ్మ-మనవడు మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఫాంటసీ మరియు హారర్ మేళవింపుతో దర్శకుడు మారుతి హృద్యంగా చూపించారు.
మాళవిక మోహనన్ ‘భైరవి’గా, రిద్ధి కుమార్ ‘అనిత’గా నటించారు. సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
మళ్ళీ రొమాంటిక్ అవతార్లో ప్రభాస్
బాహుబలి తర్వాత ఎక్కువగా యాక్షన్ పాత్రలకే పరిమితమైన ప్రభాస్, చాలా కాలం తర్వాత వినోదాత్మకమైన మరియు రొమాంటిక్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ప్రభాస్ నటన ఈ సినిమాకు ప్రాణం అని దర్శకుడు మారుతి పేర్కొన్నారు. థమన్ సంగీతం, కార్తీక్ పళని సినిమాటోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలాలు.
‘కల్కి 2898 AD’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో, ప్రభాస్ కెరీర్లో ఇది మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. టికెట్ బుకింగ్స్ కోసం మీరు BookMyShow సందర్శించవచ్చు.