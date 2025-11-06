The Raja Saab : ది రాజా సాబ్ సినిమా మళ్లీ వాయిదా.. క్లారిటీ ఇచ్చిన మేకర్స్
The Raja Saab : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమా వస్తుందంటే అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తారు. ప్రస్తుతం ఆయన నటిస్తున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ హారర్-కామెడీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, ట్రైలర్ ద్వారానే దేశీయంగానే కాక, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతికి పెద్ద సినిమాలను విడుదల చేసే సంప్రదాయం తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీలలో ఉంది. ఇదే నేపథ్యంలో ది రాజా సాబ్ ను సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేసింది. అయితే, ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడిందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వదంతులకు చిత్ర బృందం తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న ది రాజా సాబ్ సినిమా విడుదల తేదీ విషయంలో గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి. సంక్రాంతికి పెద్ద సినిమాలు విడుదల అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం విడుదల వాయిదా పడుతోందంటూ పెద్ద ఎత్తున వదంతులు హల్చల్ చేశాయి. అయితే, ఈ వదంతులను కొట్టిపారేస్తూ చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 9న సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయడం ఖాయమని స్పష్టం చేసింది.
అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలను పాటిస్తూ, సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని, షెడ్యూల్లో ఎటువంటి ఆలస్యం లేదని యూనిట్ తెలియజేసింది. ది రాజా సాబ్’ సినిమా ఫిక్షన్ నేపథ్యంతో హారర్, కామెడీ అంశాలను జోడించి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ప్రధానంగా హారర్-కామెడీ శైలిలో రూపొందుతోంది, ఇది ప్రేక్షకులకు విభిన్నమైన అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రేక్షకులకు లార్జర్ దాన్ లైఫ్ తరహాలో, అద్భుతమైన థియేటర్ అనుభవాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత దర్శకుడు మారుతి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారని, ఆయన కోసం పలు రకాల గెటప్లను డిజైన్ చేశారని సమాచారం. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.