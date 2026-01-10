The Raja Saab: రాజా సాబ్ బాక్సాఫీస్ జాతర.. నెగిటివ్ టాక్ను దాటేసిన ప్రభాస్ రేంజ్.. నేటి నుండి 'వింటేజ్' సీన్స్ యాడ్!
The Raja Saab: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ది రాజా సాబ్' కింగ్ సైజ్ డామినేషన్! తొలిరోజే రూ. 112 కోట్ల వసూళ్లు. నెగిటివ్ టాక్ను పక్కనపెట్టి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పిస్తున్న ప్రభాస్. నేటి నుండి కొత్త సీన్స్ యాడ్ చేసిన మారుతి.
The Raja Saab: పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన హారర్ ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ ‘ది రాజా సాబ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రారంభంలో మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పటికీ, వసూళ్ల విషయంలో మాత్రం తగ్గేదేలే అంటోంది. కేవలం తొలిరోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 112 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ప్రభాస్ తన బాక్సాఫీస్ స్టామినాను మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ క్లీన్ బౌల్డ్: మాస్ ఆడియన్స్ మరియు ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలతో వెళ్లడం వల్ల కొంత నెగిటివిటీ వినిపించినా, జనరల్ ఆడియన్స్ మరియు ఫ్యామిలీస్ మాత్రం సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
కామెడీ టైమింగ్: వింటేజ్ ప్రభాస్ను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఆయన చేసిన కామెడీ, మారుతి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది.
నైట్ షోస్ జోరు: మొదటి రోజు నైట్ షోల నుంచి ఆక్యుపెన్సీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. రెండో రోజు కూడా బుకింగ్స్ అదరగొడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం బుక్ మై షోలో గంటకు 13 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవుతుండటం విశేషం.
దర్శకుడు మారుతి మాస్టర్ ప్లాన్ - కొత్త సీన్స్ యాడ్: సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని దర్శకుడు మారుతి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్: ప్రభాస్ ఓల్డ్ గెటప్లో కనిపించే మరికొన్ని అదనపు సన్నివేశాలను నేటి (శనివారం) నుంచి థియేటర్లలో యాడ్ చేస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
ఈ సీన్స్ సినిమాకు మరింత బలాన్ని ఇస్తాయని, ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు ఈ సర్ప్రైజ్ బాగా రీచ్ అవుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ప్రభాస్ను చాలా కాలం తర్వాత ఇంత ఎనర్జిటిక్గా చూపించడంలో మారుతి సక్సెస్ అయ్యారని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
సంక్రాంతి రేసులో 'రాజా'దే పైచేయి: పండగ సెలవులు తోడవ్వడం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. హారర్ ఫాంటసీ జానర్లో తొలి రోజే ఈ స్థాయి వసూళ్లు సాధించడం ఇదే మొదటిసారి అని నిర్మాణ సంస్థ 'పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ' గర్వంగా ప్రకటించింది. నెగిటివ్ టాక్ను పక్కన పెట్టి, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్తో ‘ది రాజా సాబ్’ సంక్రాంతి విజేతగా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సరైన ప్రమోషన్స్ కొనసాగిస్తే లాంగ్ రన్లో ఈ చిత్రం మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయం.