The Raja Saab Box Office Collection: అమెరికాలో ప్రభాస్ ‘రాజాసాబ్’ రచ్చ.. మూడు రోజుల్లోనే అన్ని కోట్లా? బాక్సాఫీస్ షేక్!
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ 'రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వేట కొనసాగిస్తోంది. మొదటి వారాంతంలోనే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.183 కోట్లు రాబట్టింది. ముఖ్యంగా అమెరికాలో $2.2 మిలియన్లతో ప్రభాస్ తన సత్తా చాటారు. పూర్తి కలెక్షన్ల రిపోర్ట్ ఇక్కడ చూడండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన రొమాంటిక్ హారర్ ఎంటర్టైనర్ ‘ది రాజాసాబ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. సంక్రాంతి బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్స్ మరియు కామెడీతో ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. కేవలం ఇండియాలోనే కాదు, ఓవర్సీస్లోనూ ప్రభాస్ తన బాక్సాఫీస్ స్టామినాను మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
వరల్డ్ వైడ్ వసూళ్ల ప్రభంజనం
మొదటి రోజు మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పటికీ, ప్రభాస్ క్రేజ్ ముందు అవేవీ నిలవలేదు. మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించిన లెక్కల ప్రకారం:
మొదటి రోజు: రూ.112 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు.
మొదటి వీకెండ్ (3 రోజులు): ఏకంగా రూ.183 కోట్లను రాబట్టి బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటింది.
అమెరికాలో అదరగొడుతున్న ‘రాజాసాబ్’
నార్త్ అమెరికాలో ప్రభాస్ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ‘రాజాసాబ్’ కూడా అక్కడ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది:
మిలియన్ డాలర్ క్లబ్: ప్రీమియర్స్ తోనే ఈ చిత్రం $1 మిలియన్ మార్కును దాటేసింది.
వీకెండ్ కలెక్షన్స్: మొదటి వారాంతం ముగిసేసరికి ఈ సినిమా అక్కడ $2.2 మిలియన్ల (సుమారు రూ.18 కోట్లు) వసూళ్లను సాధించింది.
ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’, ‘ధురంధర్’ వంటి సినిమాలు పోటీలో ఉన్నప్పటికీ, ‘రాజాసాబ్’ వసూళ్లు స్టడీగా ఉండటం విశేషం.
నార్త్ అమెరికాలో ప్రభాస్ సినిమాల రికార్డులు:
ప్రభాస్ గత చిత్రాలతో పోలిస్తే రాజాసాబ్ జోరు గట్టిగానే ఉంది. యూఎస్ఏలో ప్రభాస్ సినిమాల హవా ఇలా ఉంది:
- బాహుబలి 2: $22 మిలియన్లు (ఆల్ టైమ్ రికార్డ్)
- కల్కి 2898 AD: $18.57 మిలియన్లు
- సలార్: $8.9 మిలియన్లు
- సాహో: $3.2 మిలియన్లు
- రాజాసాబ్ (3 రోజుల్లో): $2.2 మిలియన్లు (ఇంకా కొనసాగుతోంది..)
ముగింపు:
మారుతి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రభాస్ స్టైలిష్ లుక్స్ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి. లాంగ్ వీకెండ్ మరియు సంక్రాంతి సెలవులు ఉండటంతో రాజాసాబ్ వసూళ్లు మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.