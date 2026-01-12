The 'R' Letter Jinx? 'ది రాజాసాబ్' రిజల్ట్ తర్వాత మొదలైన కొత్త టెన్షన్.. అదే నిజమవుతోందా?
ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజాసాబ్' సినిమాకు వస్తున్న మిక్స్డ్ టాక్ నేపథ్యంలో, ఆయనకు 'R' అక్షరం సెంటిమెంట్ శాపంగా మారిందా అనే ఆసక్తికర కథనం. రాఘవేంద్ర నుంచి రాజాసాబ్ వరకు అసలేం జరిగిందో చూడండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ రేంజ్ ఇప్పుడు ఆకాశమంత. బాహుబలి, కల్కి వంటి చిత్రాలతో ఇండస్ట్రీ హిట్స్ అందుకున్న డార్లింగ్కు కూడా కొన్ని 'సెంటిమెంట్లు' నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి. తాజాగా విడుదలైన 'ది రాజాసాబ్' టాక్ చూస్తుంటే, ప్రభాస్కు 'R' అక్షరం అస్సలు కలిసిరావడం లేదనే చర్చ ఫిల్మ్ నగర్లో జోరందుకుంది.
సెంటిమెంట్ గండం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారా?
ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్ కామెడీ చిత్రం 'ది రాజాసాబ్' జనవరి 9న గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. అయితే ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ టాక్ వస్తోంది. అసలు విషయమేంటంటే.. టైటిల్లో 'R' అక్షరం ఉంటే సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుందనే భయంతోనే చిత్ర యూనిట్ టైటిల్ ముందు 'The' అని తగిలించి 'The Raja Saab' అని మార్చింది. కానీ, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా 'R' అక్షర సెంటిమెంట్ ప్రభాస్ను వదిలినట్టు కనిపించడం లేదు.
ఫ్లాపుల లిస్టులో అన్నీ 'R' సినిమాలే!
ప్రభాస్ కెరీర్ ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు 'R' లెటర్తో వచ్చిన సినిమాల ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే అభిమానులకు వణుకు పుట్టక మానదు:
- రాఘవేంద్ర (Raghavendra): ప్రభాస్ సెకండ్ మూవీగా వచ్చిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా దెబ్బతింది.
- రెబల్ (Rebel): మాస్ డైరెక్టర్ లారెన్స్ దర్శకత్వంలో భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ సినిమా నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
- రాధే శ్యామ్ (Radhe Shyam): దాదాపు 300 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ డిజాస్టర్గా మిగిలి డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది.
- రాజాసాబ్ (Raja Saab): ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో రెస్పాన్స్ రాకపోవడం 'R' సెంటిమెంట్ను మరోసారి బలపరుస్తోంది.
ముందు ముందు సాహసం చేస్తారా?
ఒకవైపు రాజాసాబ్ కలెక్షన్ల పరంగా పర్వాలేదనిపిస్తున్నా, సెంటిమెంట్ పరంగా మాత్రం ప్రభాస్కు 'R' అక్షరం అచ్చొచ్చినట్టు లేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో "డార్లింగ్.. ఇకపై 'R' తో మొదలయ్యే టైటిల్స్ వైపు చూడొద్దు" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి రాబోయే సినిమాల విషయంలో ప్రభాస్ ఈ సెంటిమెంట్ను సీరియస్గా తీసుకుంటారా? లేక తన స్టైల్లో లైట్ తీసుకుంటారా? అనేది చూడాలి.