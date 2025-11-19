  • Menu
‘ఏక్‌నిరంజన్’గా మారిన పైరసీ కింగ్‌పిన్! దర్యాప్తులో బయటపడుతున్న షాకింగ్ నిజాలు

Highlights

ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి అలియాస్ ప్రహ్లాద్‌కుమార్ ఎలా పైరసీ కింగ్‌పిన్‌గా ఎదిగాడు? విదేశీ పౌరసత్వం, కోట్ల ఆస్తులు, బిట్‌కాయిన్ లావాదేవీలు, దర్యాప్తులో బయటపడిన కీలక వివరాలు — పూర్తి కథనం ఇక్కడ చదవండి.

‘చావుకు భయపడని వాడు…’ అన్న రవి — ఇప్పుడు పైరసీ సామ్రాజ్యం కూలిపోయింది

మూడు నెలల క్రితం పోలీసులకు బహిరంగ సవాలు విసిరిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి (ఉపనామం: ప్రహ్లాద్‌కుమార్) — ఇప్పుడు పోలీసుల వలలో చిక్కి, అతడి నల్లరహస్యాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

దర్యాప్తులో బయటపడిన విషయాలు చూస్తే… రవి సినిమాపైరసీని కేవలం వ్యాపారంలా కాకుండా, పూర్తి క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌లా నడిపినట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు.

ఐటీ ఉద్యోగి నుంచి పైరసీ మాఫియా బాస్‌గా ఎలా మారాడు?

1.**విశాఖపట్నానికి చెందిన బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ ఉద్యోగి చిన్న అప్పారావు కుమారుడు రవి,

ప్రేమ వివాహం విఫలం కావడంతో కూకట్‌పల్లిలో ఒంటరిగా జీవనం.**

2.హైదరాబాద్‌లో ఐటీ కంపెనీ – నెలకు రూ.1 లక్ష ఆదాయం

అయితే సినిమాల పైరసీ మొదలుచేసిన తర్వాత ఆదాయం

➡️ నెలకు రూ.11 లక్షల వరకు పెరిగింది

దాంతో ఐటీ కంపెనీనే మూసేశాడు.

3.వన్‌ఎక్స్‌బెట్, వన్‌విన్ వంటి బెట్టింగ్ యాప్‌ల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో యాడ్ రెవెన్యూ

6 ఏళ్లలోనే కోట్లలో సంపద కూడబెట్టాడు.

ప్రహ్లాద్‌కుమార్ పేరుతో డాక్యుమెంట్లు… ఆ తర్వాత విదేశీ పౌరసత్వం

రవి తన అసలుపేరును దాచడానికి క్రింది పద్ధతులు అనుసరించాడు—

1. ప్రహ్లాద్‌కుమార్ పేరుతో PAN Card

దాని ద్వారానే

  • బ్యాంక్ ఖాతాలు
  • డిజిటల్ లావాదేవీలు
  • అంతర్జాతీయ బిట్‌కాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నిర్వహించాడు.

2. భారత పౌరసత్వం వదిలి —

రూ.80 లక్షలు చెల్లించి 'St. Kitts & Nevis' పౌరసత్వం

అక్కడ అతడి వ్యాపార భాగస్వాములు ఉండటం వల్ల ఆయనే అక్కడి దేశస్తుడైపోయాడు.

2 నెలలకో దేశం — 10–11 దేశాల్లో పైరసీ, బెట్టింగ్ మీటింగ్స్

రవి తరచుగా దేశం మార్చుకునేవాడు.

అతని పాస్‌పోర్ట్‌ను చెక్ చేసిన పోలీసులు కనుగొన్న వివరాలు:

  1. ఫ్రాన్స్
  2. పోర్చుగల్
  3. నెదర్లాండ్స్
  4. జార్జియా
  5. దుబాయ్
  6. టర్కీ

మొత్తం 10–11 దేశాలు.

అక్కడే బెట్టింగ్, గేమింగ్ యాప్ నిర్వాహకులతో సీక్రెట్ మీటింగ్స్ చేసేవాడు.

ఐబొమ్మపై కేసు వచ్చిన విషయం తెలిసి — వెంటనే విదేశాలకు పారిపోయాడు

సెప్టెంబర్ 3న ఐబొమ్మపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగానే

1.రవి వెంటనే ఫ్రాన్స్‌కు ఎగిరిపోయాడు

2.2 నెలలు అక్కడే దాగి ఉన్నాడు

3.నవంబర్ 14 ఉదయం కూకట్‌పల్లిలోని తన ఇంటికి రాగానే

పోలీసులకు చిక్కిపోయాడు

ఆపరేషన్ ‘రవి అరెస్ట్’: పోలీసులకు అతడిని పట్టుకోవడం ఎందుకు కష్టమైంది?

పోలీసులు ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు రవి తలుపులు తెరవలేదు.

సుమారు 2 గంటలపాటు పోలీసులు బయటే ఎదురు చూశారు.

చివరకు బలంగా తలుపులు కొట్టగానే బయటకు వచ్చాడు.

ఇంటి నుంచి లభించినవి:

  1. బాత్రూమ్‌లో దాచిన ల్యాప్‌టాప్
  2. అల్మిరాలో దాచిన హై-ఎండ్ మొబైల్
  3. 35 బ్యాంక్ ఖాతాల ఆధారాలు
  4. బిట్‌కాయిన్ వాలెట్ వివరాలు
  5. విదేశీ ట్రాన్స్ఫర్లు

అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత పోలీసులు అంచనా:

కనీసం రూ.20 కోట్లకు పైగా అక్రమంగా సంపాదించాడు

పైరసీ నెట్‌వర్క్ ముట్టడి — రవి అరెస్టుపై పోలీసులు, సినీ పరిశ్రమ సంతృప్తి

తాజాగా చిరంజీవి, నాగార్జున, రాజమౌళి వంటి ప్రముఖులు

పోలీసుల ఆపరేషన్‌ను ప్రశంసించారు.

రవి అరెస్టు — భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో పైరసీపై మొదటి భారీ దెబ్బగా అధికారులు భావిస్తున్నారు.

