The Paradise: ది ప్యారడైజ్లో సంపూర్ణేష్ బాబు ‘బిర్యానీ’ అవతారం.. నెవర్ బిఫోర్ మాస్ షాక్
న్యాచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కలయిక అంటేనే ప్రేక్షకులకు ‘దసరా’తో సృష్టించిన మాస్ సంచలనం గుర్తుకు వస్తుంది. అదే జోడీ ఇప్పుడు మరింత భారీ స్థాయిలో ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను తెరకెక్కిస్తోంది. నాని కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలు ఇప్పటికే గరిష్ఠ స్థాయికి చేరాయి. విడుదలైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ చూస్తే సినిమా ఎంత రా అండ్ రస్టిక్గా ఉండబోతోందో స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా వచ్చిన అప్డేట్ సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.
ఈ సినిమాలో బర్నింగ్ స్టార్ సంపూర్ణేష్ బాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సాధారణంగా సంపూ అంటే స్పూఫ్ కామెడీలు, నవ్వులు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ శ్రీకాంత్ ఓదెల విజన్లో సంపూర్ణేష్ బాబు పూర్తిగా కొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నారు. విడుదలైన పోస్టర్ను చూస్తే అది సంపూర్ణేష్ బాబునేనా అన్న అనుమానం కలగకుండా ఉండదు. గుర్తుపట్టలేనంతగా చేసిన మేకోవర్ నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
సినిమాలో సంపూ పాత్ర పేరు ‘బిర్యానీ’. చింపిరి జుట్టు, మాసిన గడ్డం, చేతిలో గొడ్డలి వంటి ఆయుధం, నోట్లో బీడీతో ఇంటెన్స్ లుక్లో ఆయన కనిపిస్తున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం సంపూర్ణేష్ బాబు గణనీయంగా బరువు తగ్గి, దర్శకుడి విజన్కు తగ్గట్టుగా తనను తాను మలచుకున్నట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కామెడీ ఇమేజ్కు భిన్నంగా ఇంత రౌడీష్, మాస్ లుక్లో చూపించడంలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రత్యేకత మరోసారి కనిపిస్తోంది.
కథలో ఈ పాత్రకు కీలక ప్రాధాన్యం ఉందని సమాచారం. నాని పోషిస్తున్న ‘జడల్’ పాత్రకు అత్యంత నమ్మకస్తుడైన స్నేహితుడిగా, ప్రాణానికి ప్రాణం ఇచ్చే దోస్తుగా ‘బిర్యానీ’ కనిపించనున్నాడు. సాధారణ సైడ్ క్యారెక్టర్ కాకుండా కథను మలుపులు తిప్పే స్థాయిలో ఈ పాత్ర ఉంటుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. లాయల్టీకి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ క్యారెక్టర్ సినిమాకే హైలైట్ అవుతుందని అంచనా.
ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి మోహన్ బాబు, రాఘవ్ జుయల్ వంటి పాత్రల లుక్స్ విడుదలై ఆసక్తిని పెంచాయి. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలవనుంది. నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి ఎక్కడా రాజీపడకుండా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రతి పాత్రను ఇంత డిటెయిల్డ్గా డిజైన్ చేస్తున్నారంటే అవుట్పుట్ ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. సంపూర్ణేష్ బాబు కొత్త లుక్తో ‘ది ప్యారడైజ్’పై బజ్ మరింత పెరిగింది. సీరియస్ పాత్రలో సంపూ ఎలా కనిపిస్తాడన్న ఉత్సుకత ప్రేక్షకుల్లో పెరుగుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.