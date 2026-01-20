  • Menu
The Paradise Postponed? చరణ్ 'పెద్ది'తో క్లాష్‌పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి క్లారిటీ!

The Paradise Postponed? చరణ్ పెద్దితో క్లాష్‌పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి క్లారిటీ!
Highlights

నాని ‘ది ప్యారడైజ్’ విడుదల తేదీపై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి క్లారిటీ ఇచ్చారు. రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’తో క్లాష్ తప్పించేందుకు సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు హింట్ ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

టాలీవుడ్ సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకూరి ప్రస్తుతం వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్నారు. రవితేజ హీరోగా ఆయన నిర్మించిన ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ను మెప్పిస్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద హౌస్‌ఫుల్ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో పాల్గొన్న ఆయన, తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ నాని ‘ది ప్యారడైజ్’ (The Paradise) విడుదలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

రామ్ చరణ్ కోసం వెనక్కి తగ్గుతున్న నాని?

నాని - శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మొదట ఈ చిత్రాన్ని మార్చిలో విడుదల చేయాలని భావించారు. అయితే, అదే సమయంలో రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ (Peddi) విడుదల కానుంది.

క్లాష్ వద్దు: ఒకేసారి ఇద్దరు పెద్ద స్టార్ల సినిమాలు వస్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్లపై భారం పడుతుందని సుధాకర్ చెరుకూరి అభిప్రాయపడ్డారు.

సరైన సమయం: “మేమంతా స్నేహితులం, మాట్లాడుకుని మంచి డేట్‌ను ఫిక్స్ చేస్తాం. సమ్మర్ సీజన్‌లో పెద్ద సినిమాలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి, ‘ది ప్యారడైజ్’ను అప్పుడే తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సంక్రాంతి విజయం

సంక్రాంతి పండగ వేళ ఫ్యామిలీ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ ఏంటో ఈ చిత్రం మరోసారి నిరూపించిందని నిర్మాత తెలిపారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇప్పటికే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిందని, నైజాం ఏరియాలో కూడా లాభాల్లోకి వస్తోందని వెల్లడించారు.

రవితేజ తన మాస్ ఇమేజ్‌ను పక్కన పెట్టి చేసిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ నిర్మాతగా తనకు పూర్తి సంతృప్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు.

లైన్లో ఉన్న భారీ ప్రాజెక్టులు:

సుధాకర్ చెరుకూరి తన రాబోయే సినిమాల గురించి కూడా అప్‌డేట్స్ ఇచ్చారు:

  1. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో సినిమా: ‘ది ప్యారడైజ్’ తర్వాత చిరంజీవి హీరోగా పీరియాడిక్ బ్యాక్‌డ్రాప్ (1970ల కాలం నాటి కథ) సినిమా ప్రారంభం కానుంది.
  2. దుల్కర్ సల్మాన్ - పూజా హెగ్డే: వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా షూటింగ్ అమెరికాలో జరగనుంది.
  3. ది ప్యారడైజ్ అప్‌డేట్: ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే 60 శాతం పూర్తయింది. ఇది తన కెరీర్‌లోనే మైలురాయిగా నిలిచే సినిమా అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
  4. ఇతర చిత్రాలు: కిశోర్ తిరుమలతో ఒక లవ్ స్టోరీ, అలాగే ‘అరుంధతి’ తరహాలో ఒక పవర్‌ఫుల్ ఫీమేల్ సెంట్రిక్ మూవీపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
