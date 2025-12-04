ది ప్యారడైజ్ కోసం మోహన్ బాబు 120 డేస్ ... నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల భారీ అటెంప్ట్పై భారీ అంచనాలు
ఈ సినిమాలో ప్రధాన ప్రతినాయకుడిగా కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
ఈ సినిమాలో ప్రధాన ప్రతినాయకుడిగా కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. షికంజ్ మాలిక్ అనే పవర్ఫుల్ విలన్ రోల్లో కనిపించబోతున్న ఆయన, ఈ పాత్ర కోసం 120 రోజులు వరకు కాల్ షీట్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. ఇది ఆయన ఈ పాత్రను ఎంత సీరియస్గా తీసుకున్నారో చెబుతుంది.
కొంతకాలంగా తాను చేయాలనుకున్న పాత్రలు రాకపోవడంతో సినిమాల నుండి స్వల్ప విరామం తీసుకున్న మోహన్ బాబు, ఇటీవల కన్నప్ప సినిమాలో కనిపించారు. ఇప్పుడు ది ప్యారడైజ్లో ఆయన విలనీ కూడా సినిమాలో హైలైట్ అవుతుందని యూనిట్ టాక్.
నాని–మోహన్ బాబు సీన్స్ – నెక్ట్స్ లెవెల్ అంటున్న ఇండస్ట్రీ టాక్
సినిమాలో నాని–మోహన్ బాబు ఎదురెదురుగా వచ్చే సీన్స్ మ్యాసివ్గా, ఇంటెన్స్గా ఉండనున్నాయట. ఈ ఇద్దరి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమాకు మేజర్ స్ట్రెంత్ అవుతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.
ప్రస్తుతం మాత్రం హీరోయిన్ ఎవరు? అన్న Suspense ఇంకా కొనసాగుతుంది.
దసరానికంటే పెద్ద హిట్ కోసం శ్రీకాంత్ ఓదెల భారీ ప్లాన్
దసరాతో సెన్సేషనల్ హిట్ అందుకున్న శ్రీకాంత్ ఓదెల, ఈసారి దాన్ని మించే స్కేల్లో సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడట. భారీ బడ్జెట్, టఫ్ కేరెక్టరైజేషన్, సెకండ్ హాఫ్లో హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ – ఇవన్నీ ఈ సినిమా కోసం ప్లాన్ చేసిన అంశాలుగా తెలుస్తోంది.
మోహన్ బాబు కొరకు ఇది మాస్ కంబ్యాక్?
ఈ సినిమాతో మోహన్ బాబు మళ్లీ బలమైన కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు. ఆయన విలనీ ఏ స్థాయిలో కనెక్ట్ అవుతుందో చూడాలని అభిమానులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
నాని – హిట్ మేనియా కొనసాగుతుందా?
ఒకవైపు నటుడిగా, మరోవైపు సినిమాకి బలమైన పిలర్గా నాని వ్యవహరిస్తున్నట్లు టాక్. యూనిట్ అంతా ఈ సినిమా కూడా అతనికి మరో భారీ హిట్ తెస్తుందని నమ్ముతున్నారు.
మొత్తానికి, నాని–మోహన్ బాబు కాంబినేషన్, భారీ బడ్జెట్, ఇన్టెన్స్ కథ – ఇవన్నీ ది ప్యారడైజ్పై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటేలా చేస్తున్నాయి. మార్చి 28, 2026 విడుదల అయ్యే ఈ సినిమా మాస్ ఆడియన్స్కి పండగలా మారుతుందా? చూడాలి!