The Kerala Story 2 Review: సినిమా రివ్యూ ది కేరళ స్టోరీ 2 (గోస్ బియాండ్)
The Kerala Story 2 Review: వివాదాల నడుమ మరో అధ్యాయం.. థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ‘గోస్ బియాండ్’ ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది?
సినిమా రివ్యూ: ది కేరళ స్టోరీ 2 (గోస్ బియాండ్)
దర్శకుడు: కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్
తారాగణం: ఉల్కా గుప్తా, అదితి భాటియా, ఐశ్వర్య ఓజా
రేటింగ్: (2/5)
2023లో సంచలనం సృష్టించిన ‘ది కేరళ స్టోరీ’కి సీక్వెల్గా వచ్చిన చిత్రం ‘ది కేరళ స్టోరీ 2: గోస్ బియాండ్’. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కినట్లు చెప్పుకుంటున్న ఈ సినిమా, ఒక సామాజిక అంశాన్ని చర్చించడం కంటే వివాదాస్పద అంశాలను సంచలనాత్మకంగా చూపడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది.
కథా నేపథ్యం..
ఈ సినిమా ముగ్గురు యువతుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. సురేఖా నాయర్ (ఉల్కా గుప్తా), నేహా సంత్ (ఐశ్వర్య ఓజా), దివ్య సిన్హా (అదితి భాటియా). వీరు ముగ్గురూ వేర్వేరు నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినప్పటికీ, కుటుంబం కంటే ప్రేమకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే, వీరి జీవితాల్లోకి వచ్చిన ముస్లిం యువకులు వీరిని ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి, బలవంతంగా మత మార్పిడికి గురిచేయడం ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం. జావెలిన్ త్రోయర్ కావాలనుకున్న నేహా, మోసానికి గురై వ్యభిచార కూపంలోకి నెట్టబడుతుంది. డ్యాన్సర్ కావాలనే ఆశయంతో ఉన్న దివ్య, స్వేచ్ఛ అనే భ్రమలో చిక్కుకుని తన తల్లిదండ్రులకు దూరమవుతుంది. ప్రేమతో మొదలైన వీరి ప్రయాణాలు చివరకు విషాదంగా ఎలా ముగిశాయనేది మిగిలిన కథ.
విశ్లేషణ..
దర్శకుడు కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ ఎంచుకున్న పాయింట్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ, దానిని తెరపై ఆవిష్కరించిన తీరులో స్పష్టత లోపించింది. సినిమాలో ఒక చోట "ఒక అమ్మాయి వేసుకునే దుస్తుల వల్లే నేరాలు జరుగుతాయి" అని ఒక మహిళ అన్నప్పుడు, ఆమె కూతురు ఎదురుతిరిగి "నేరస్థుడిని వదిలేసి దుస్తులను తప్పుబట్టడం ఏంటి?" అని ప్రశ్నించే సన్నివేశం ఆకట్టుకుంటుంది. ఇలాంటి అర్థవంతమైన సీన్లు సినిమాలో చాలా తక్కువ. మొదటి భాగంలో కేరళ రాష్ట్ర నేపథ్యం కథలో అంతర్భాగంగా ఉండేది, కానీ ఈ రెండో భాగంలో ఆ సంబంధం అంతగా కనిపించదు. సినిమా మొత్తం ఒక సున్నితమైన కథలా కాకుండా, ఒక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని అరుస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. "భారత్ ఇస్లామిక్ స్టేట్గా మారుతోంది" అనే హెచ్చరికలను పదేపదే నొక్కి చెప్పడం ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేయడం కంటే రెచ్చగొట్టడానికే మేకర్స్ ప్రయత్నించినట్లు కనిపిస్తోంది. సినిమా చివర్లో మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వంటి గొప్ప వ్యక్తులను ప్రస్తావించడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.
నటీనటులు & సాంకేతిక వర్గం..
నటన విషయానికి వస్తే, ఉల్కా గుప్తా, ఐశ్వర్య ఓజా, అదితి భాటియా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. దర్శకుడు కోరుకున్న భావోద్వేగాలను వారు బాగా పండించారు. అయితే, మన్నన్ షా అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా నేపథ్య సంగీతం (BGM) సినిమా మూడ్ను ఎలివేట్ చేయాల్సింది పోయి, చెవులకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. మొత్తంగా చెప్పాలంటే, ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ ఒక సినిమా కంటే కూడా ఒక రాజకీయ నినాదంలా ఉంది. ఇందులో కథలోని సంక్లిష్టత కంటే సంచలనానికే పెద్దపీట వేశారు. మీరు కేవలం వివాదాస్పద అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే చూడొచ్చు కానీ, ఒక మంచి సినిమాను ఆశించి వెళ్తే మాత్రం నిరాశ తప్పదు. ఇందులో సందేశం కంటే ఆవేశమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.