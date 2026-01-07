8 Indian Superstars: ₹1200 కోట్ల క్లబ్లో ఉన్న స్టార్ హీరోలు వీరే!
ప్రస్తుతం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రణవీర్ సింగ్ పేరు మారుమోగుతోంది. ఆయన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' కేవలం నెల రోజుల్లోనే ₹1200 కోట్ల మైలురాయిని దాటడం విశేషం. ఈ ఘనత సాధించిన టాప్ హీరోల లిస్ట్ మీకోసం:
1. రణవీర్ సింగ్ (ధురంధర్)
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ రణవీర్ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ సినిమా సృష్టించిన వసూళ్లు బాలీవుడ్ను సైతం ఆశ్చర్యపరిచాయి.
2. ప్రభాస్ (బాహుబలి 2)
పాన్ ఇండియా ట్రెండ్కు పునాది వేసిన సినిమా ఇది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటించిన 'బాహుబలి 2', ₹1200 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి తెలుగు సినిమాగా చరిత్ర సృష్టించింది. దీనితో ప్రభాస్ గ్లోబల్ స్టార్ అయ్యారు.
3. అల్లు అర్జున్ (పుష్ప 2: ది రూల్)
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన 'పుష్పరాజ్' మేనరిజమ్స్తో ప్రపంచాన్ని ఊపేశారు. 'పుష్ప 2' సినిమాతో అత్యంత వేగంగా ₹1200 కోట్ల క్లబ్లోకి దూసుకుపోయి, టాలీవుడ్ సత్తాను చాటారు.
4. షారుఖ్ ఖాన్ (పఠాన్ & జవాన్)
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ ఒకే ఏడాదిలో రెండుసార్లు ఈ ఘనత సాధించారు. 'పఠాన్', 'జవాన్' చిత్రాలతో ₹1200 కోట్ల మార్కును అందుకున్న ఏకైక భారతీయ హీరోగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు.
5 & 6. ఎన్టీఆర్ & రామ్ చరణ్ (RRR)
రాజమౌళి విజువల్ వండర్ **'RRR'**తో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇద్దరూ గ్లోబల్ ఐకాన్స్ అయ్యారు. జపాన్, అమెరికా మార్కెట్లలో కూడా ఈ సినిమా వసూళ్ల సునామీ సృష్టించింది.
7. అమీర్ ఖాన్ (దంగల్)
భారతీయ సినిమా సత్తాను చైనా బాక్సాఫీస్ వరకు తీసుకెళ్లిన ఘనత అమీర్ ఖాన్దే. 'దంగల్' సాధించిన వసూళ్లు ఇప్పటికీ ఒక అజేయమైన రికార్డుగా నిలిచాయి.
8. యశ్ (KGF: చాప్టర్ 2)
కన్నడ రాకీ భాయ్ యశ్ **'KGF 2'**తో ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాల సరిహద్దులను చెరిపేశారు. ఈ సినిమాతో ఆయన గర్వంగా ₹1200 కోట్ల ఎలైట్ క్లబ్లో చేరారు.
బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ సారాంశం