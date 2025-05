OTT Thriller Alert: వరుస హత్యల మిస్టరీతో టెన్షన్ మీద టెన్షన్!

థ్రిల్లర్ సినిమాలను ప్రేమించే వారికి ఇది ఖచ్చితంగా మంచి వార్త. ఓ కొత్త సౌత్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ OTTలో టాప్ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. సినిమాని పేరు "ది కేస్ ఆఫ్ కొండన (The Case of Kondana)". ఇది ఓ కన్నడ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్, duração: 2 గంటల 21 నిమిషాలు, కానీ ఒక్క నిమిషం కూడా బోర్ అనిపించకుండా థ్రిల్లుతో ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తుంది.

కథ విషయానికి వస్తే...

కథ కల్పిత పట్టణం కొండనలో జరుగుతుంది. అక్కడ వరుసగా హత్యలు జరుగుతుంటాయి. ఒక సీరియల్ కిల్లర్ బలమైన ప్లానింగ్‌తో పోలీసుల కంటపడకుండా తన పని చక్కగా చేసుకుంటూ పోతాడు.

పట్టణమంతా భయంతో వణుకుతుంది. హంతకుడి ప్యాటర్న్ పట్టుకోవడం పోలీసులకి అసలు సాధ్యపడదు. ఆయన అడుగు వేసే ముందు అర్ధం చేసుకునేలోపే మరో హత్య జరుగుతుంది.

సినిమా స్పెషల్ ఏమిటంటే...

డైరెక్టర్ దేవిప్రసాద్ శెట్టి తన టేకింగ్‌తో, స్క్రీన్‌ప్లేతో గ్రిప్ చేయడం knows very well.

విజయ్ రాఘవేంద్ర, భావన మీనన్, ఖుషీ రవి—అందరూ కూడా తమ పాత్రల్లో ఒదిగి, నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.

సస్పెన్స్, ట్విస్టులు, సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కలిపి సినిమాలో ఏదో ఒక సీన్‌కి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి, ఆ తర్వాత ఆశ్చర్యపరుస్తూ పోతుంది.

ఎవరికి నచ్చుతుంది?

సీరియల్ కిల్లర్ కథల్ని ఇష్టపడేవాళ్లకు

క్రైమ్, సస్పెన్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్‌కు

కథలో లాజికల్ ట్విస్టులు, షాకింగ్ రివీల్‌ల కోసం ఎదురు చూసేవాళ్లకు

ఓటిటీలో మంచి థ్రిల్ కావాలంటే "ది కేస్ ఆఫ్ కొండన" మీ లిస్ట్‌లో తప్పనిసరిగా పెట్టుకోండి!