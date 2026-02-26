  • Menu
The Bluff OTT Review: ప్రియాంక చోప్రా యాక్షన్ డ్రామా ఎలా ఉంది?

The Bluff OTT Review: ప్రియాంక చోప్రా యాక్షన్ డ్రామా ఎలా ఉంది?

The Bluff OTT Review: అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘ది బ్లఫ్’ మూవీ రివ్యూ. ప్రియాంక చోప్రా యాక్షన్, కథ, ప్లస్-మైనస్ అంశాల పూర్తి విశ్లేషణ.

The Bluff OTT Review: హాలీవుడ్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం ‘ది బ్లఫ్’ (The Bluff) తాజాగా ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఫిబ్రవరి 25, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఫ్రాంక్ ఇ. ఫ్లవర్స్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కార్ల్ అర్బన్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించారు.

కథ ఏంటంటే?

1846 కాలానికి చెందిన సముద్రపు దొంగల నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది. కెప్టెన్ కానర్ (కార్ల్ అర్బన్) కోల్పోయిన బంగారం కోసం వెతుకుతుంటాడు. ఆ బంగారం కేమన్ బ్రాక్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎర్సెల్ (ప్రియాంక చోప్రా) వద్దకు చేరుతుంది. తన భర్త కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎర్సెల్ జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. కానర్ ముఠా దాడి చేయడంతో కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో ఆమె తీసుకునే నిర్ణయాలు కథలో ప్రధానంగా నిలుస్తాయి.

విశ్లేషణ

ఈ చిత్రంలో ప్రధాన బలం ప్రియాంక చోప్రా నటన. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపిన తీవ్రత ఆకట్టుకుంటుంది. కార్ల్ అర్బన్ ప్రతినాయకుడిగా మెప్పించినప్పటికీ, అతని పాత్రలో భావోద్వేగ గాఢత కొంత మేర లోపించింది.

యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు, సినిమాటోగ్రఫీ వంటి సాంకేతిక అంశాలు మెప్పిస్తాయి. అయితే కథనం పరంగా సినిమా రొటీన్ రివెంజ్ డ్రామాగా సాగుతుంది. ఊహించదగిన మలుపులు మరియు సాదాసీదా స్క్రీన్‌ప్లే ప్రేక్షకుల్లో పెద్దగా ఉత్కంఠ రేపవు.

తీర్పు

మొత్తంగా ‘ది బ్లఫ్’ చిత్రం యాక్షన్ ప్రియులకు సరిపడే ఎంటర్టైనర్‌గా నిలుస్తుంది. బలమైన కథనాన్ని ఆశించే ప్రేక్షకులు మాత్రం కొంత నిరాశ చెందే అవకాశముంది.

