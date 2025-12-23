Thanuja Speaks Out: డబ్బుకు కంటే విలువలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 రన్నరప్ తనూజ తన తండ్రితో ఉన్న సందిగ్ధ సంబంధం గురించి ఇచ్చిన ఎమోషనల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలించింది; వృత్తి మారినా తన వ్యక్తిత్వం మారదంటూ ఆమె చెప్పిన మాటలు సమాజంలోని తల్లిదండ్రులకు ఒక బలమైన సందేశాన్ని అందించాయి.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే ఎంతో భావోద్వేగభరితంగా సాగింది. టాప్-5 కంటెస్టెంట్ల తల్లిదండ్రులందరూ వేదికపై మెరిసినప్పటికీ, రన్నరప్గా నిలిచిన తనూజ శివాజీ తండ్రి గైర్హాజరు మాత్రం అందరినీ ఆలోచింపజేసింది. ఆ వేదికపై ఆయన లేని లోటు ఎన్నో విషయాలను చెప్పకనే చెప్పింది.
తనూజ చిత్ర పరిశ్రమలోకి లేదా గ్లామర్ ప్రపంచంలోకి రావడం ఆమె తండ్రికి మొదటి నుండి ఇష్టం లేదని వెల్లడైంది. ఆమె తీసుకున్న ఆ నిర్ణయాన్ని ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు, అప్పటి నుండి తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య మాటలు లేవు, వారి బంధం దూరమైంది. బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు తనూజ మనసులో ఒకే ఒక చిన్న కోరిక ఉండేది – అదేంటంటే, ఎలాగైనా ట్రోఫీ గెలిచి తన తండ్రి ముందు గర్వంగా నిలబడి, “ఇదీ మీ కూతురు” అని చెప్పాలని. కానీ విధి మరోలా తలచింది.
ఒకప్పుడు తనూజను విమర్శించిన వారు సైతం, తాజాగా విడుదలైన 'బిగ్ బాస్ బజ్' ప్రోమో చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోతున్నారు. ఆమె మాట్లాడిన ప్రతి మాటలోనూ ఎంతో బాధ, తండ్రి కోసం పరితపించే మనసు కనిపించింది. తాను కలలుగన్న టైటిల్ను తృటిలో కోల్పోయినందుకు ఆమె అస్సలు బాధపడలేదు, కానీ ఆమెను కృంగదీసింది మాత్రం అంతకంటే లోతైన గాయం.
శివాజీ హోస్ట్గా చేసిన ఈ ఇంటర్వ్యూలో తనూజ ఇచ్చిన సమాధానాలు ఆయన్నే మౌనంగా ఉంచేశాయి. ఈ ప్రయాణం మీకు సంతోషాన్ని ఇచ్చిందా అని శివాజీ అడగ్గా.. తనూజ ఎంతో నిబ్బరంగా, “ఖచ్చితంగా సార్. నవ్వులు, కన్నీళ్లు, కోపం.. ఇదొక భావోద్వేగాల ప్రయాణం. అదే నా విజయం” అని సమాధానమిచ్చింది.
తర్వాత భరణితో ఉన్న సంబంధం గురించి, ఒకసారి “నాన్న” అని, మరోసారి “సార్” అని ఎందుకు పిలుస్తావని శివాజీ ప్రశ్నించగా, తనూజ నిజాయితీగా ఇలా చెప్పింది:
“సార్, నేను అక్కడికి గెలవడానికి వెళ్లాను. అవతలి వ్యక్తిపై నాకు ఎంత ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నా.. నా ఆట ఆడటం కోసం ఆ భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టక తప్పదు.”
తానొక అవకాశవాది అని వచ్చిన ఆరోపణలను ఆమె గట్టిగా తిప్పికొట్టింది. తాను అవకాశవాదిని అయితే ఇతరుల తప్పులను సరిదిద్దేందుకు లేదా వారికి అండగా నిలిచేందుకు ప్రయత్నించేదాన్ని కాదని వాదించింది.
మరో కీలక సన్నివేశంలో, ఆ ₹20 లక్షల సూట్కేస్ తీసుకోవచ్చు కదా అని శివాజీ అన్నప్పుడు తనూజ తక్షణమే ఇలా స్పందించింది:
“నా కష్టానికి నాకు డబ్బు వద్దు. నా ప్రేక్షకులు నాకు దేవుళ్లు. వాళ్లే నన్ను ఇక్కడి వరకు నడిపించారు, ముందూ వాళ్లే నన్ను చూసుకుంటారు.”
అన్నిటికంటే హృదయాన్ని కలిచివేసే క్షణం ఫినాలే రాత్రి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎదురైంది. మిగతా కంటెస్టెంట్లు తమ తల్లిదండ్రులతో గర్వంగా కూర్చున్నప్పుడు.. తన పరిస్థితిని తలుచుకుని తనూజ ఎంతో బాధపడింది.
“మా నాన్న నా కోసం వస్తారని ఆశపడ్డాను, కానీ ఆయన రాలేదు. అయినా సరే, నా మనసులోనే ఆ కప్పును ఆయన పాదాల ముందు ఉంచి.. ఇదీ మీ కూతురు అని చెప్పుకున్నాను. నా వృత్తి మారినంత మాత్రాన నా వ్యక్తిత్వం మారదు. ఎక్కడికి వెళ్లినా నా ఇంటి పేరే నాకు గుర్తింపు.”
చాలా మంది 'పుట్టస్వామి' అనేది తన ఇంటి పేరు అని అనుకుంటారని, కానీ తనను నడిపిస్తున్న ఆ వ్యక్తిపై ఉన్న గౌరవంతోనే ఆ పేరును వాడుతున్నానని ఎమోషనల్ అయింది.
“నా వృత్తి మారినంత మాత్రాన నా క్యారెక్టర్ మారదు” అని ఆమె చెప్పిన మాటలు సమాజంలోని ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులకు ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇచ్చాయి. చిత్ర పరిశ్రమలోకి వెళ్తే తమ బిడ్డలు దారి తప్పుతారని, కుటుంబ గౌరవాన్ని పోగొడతారని భయపడే తండ్రులకు తనూజ మాటలు ఒక ఓదార్పులా నిలిచాయి.
తనూజ ట్రోఫీ గెలవకపోవచ్చు, కానీ ఆమె అందరి మనసులను గెలుచుకుంది. బహుశా ఏదో ఒకరోజు ఆమె తండ్రి మనసును కూడా ఆమె గెలుచుకుంటుందేమో!