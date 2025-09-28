  • Menu
Thalapathy Vijay Net Worth
Thalapathy Vijay Net Worth: సముద్ర తీరంలోని రాజభవనం లాంటి బంగ్లా... లగ్జరీ కార్లు.. నటుడు విజయ్‌కి ఎంత ఆస్తి ఉందో..?

Highlights

Thalapathy Vijay Net Worth: శనివారం సౌత్ సూపర్ స్టార్, తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ పాల్గొన్న ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 39 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు, వారు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

Thalapathy Vijay Net Worth: శనివారం సౌత్ సూపర్ స్టార్, తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ పాల్గొన్న ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 39 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు, వారు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. సినిమా నుండి రాజకీయాలకు మారబోతున్న దళపతి విజయ్, దక్షిణ భారత ప్రముఖ నటుడు, అత్యంత ధనిక నటులలో ఒకరు. గత సంవత్సరం ఫార్చ్యూన్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, FY24లో దేశంలో అత్యధిక ముందస్తు పన్ను చెల్లించిన ప్రముఖుల జాబితాలో బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ తర్వాత విజయ్ రెండవ స్థానంలో నిలిచాడనే వాస్తవం నుండి అతని సంపద, ఆదాయాన్ని అంచనా వేయవచ్చు.

దళపతి విజయ్ నికర విలువ ఎంత?

తన సినిమాలు మరియు నటన ద్వారా, దళపతి విజయ్ దక్షిణ భారత సినిమాలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సాధించాడు. అతను భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా బలమైన అభిమానులను కలిగి ఉన్నాడు. నటనతో పాటు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌లు, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర వెంచర్లలో పెట్టుబడుల ద్వారా విజయ్ గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తాడు. ఫోర్బ్స్ డేటాను ఉటంకిస్తూ, దళపతి విజయ్ నికర విలువ సుమారు రూ.474 కోట్లు అని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఆదాయంలో అత్యధిక భాగం ఆయన సినిమాల ద్వారానే వస్తుంది.

ఒక్క సినిమాకు రూ.200 కోట్ల పారితోషికం!

చెప్పినట్లుగా, దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ దళపతి అత్యంత ధనవంతులైన నటులలో ఒకరు. ఆయన సినిమా సంపాదన ఆయన ఆదాయంలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం, విజయ్ ఒక సినిమాకు రూ.130 కోట్ల నుండి రూ.200 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తాడు. గత సంవత్సరం, 2024లో, నటుడు విజయ్ తన GOAT (ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్) చిత్రానికి సుమారు రూ.200 కోట్లు చెల్లించారు. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత స్వయంగా వెల్లడించారు. సినిమాలతో పాటు, కోకా-కోలా, సన్‌ఫీస్ట్ వంటి బ్రాండ్‌లను ఎండార్స్ చేయడం ద్వారా ఆయన గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తారు. ఆయన నికర విలువలో రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు, చిత్ర నిర్మాణం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాలు, ఇతర పెట్టుబడులు కూడా ఉన్నాయి.

ఈ విషయంలో విజయ్ షారుఖ్ ఖాన్‌ను అనుసరిస్తాడు

గత సంవత్సరం, ఫార్చ్యూన్ ఇండియా దేశంలోని అత్యధిక పన్ను చెల్లింపుదారుల జాబితాను విడుదల చేసింది, దళపతి విజయ్ సంపద, సంపాదన గురించి స్పష్టమైన ఆలోచనను ఇస్తుంది. బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ దేశంలోనే అత్యధిక ముందస్తు పన్ను చెల్లింపులతో ప్రముఖుల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, FY24లో మొత్తం రూ.92 కోట్లు చెల్లించగా, సౌత్ సూపర్ స్టార్ విజయ్ ₹80 కోట్ల ముందస్తు పన్ను చెల్లించి జాబితాలో రెండవ స్థానంలో నిలిచాడు.

సముద్రతీర బంగ్లా, వసూళ్లలో ఖరీదైన కార్లు

సూపర్ స్టార్ విజయ్ సంపద, విలాసవంతమైన జీవనశైలి హాలీవుడ్ స్టార్ టామ్ క్రూజ్ బీచ్ హౌస్ నుండి ప్రేరణ పొందిందని చెప్పబడే అతని తెల్లటి, రాజభవన బీచ్ సైడ్ బంగ్లాలో స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. విజయ్ విలాసవంతమైన బంగ్లా చెన్నైలోని నీలంకరాయ్‌లోని సముద్రతీర రిసార్ట్ అయిన కాసువారినా డ్రైవ్‌లో ఉంది. అతని కార్ల సేకరణ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. నివేదికల ప్రకారం, తలపతి విజయ్ రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ నుండి BMW X5-X6, ఆడి A8 L, రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, ఫోర్డ్ ముస్తాంగ్, వోల్వో XC90, మెర్సిడెస్-బెంజ్ వరకు అనేక ఖరీదైన, విలాసవంతమైన వాహనాలను కలిగి ఉన్నాడు.

