తలైవా మాస్! ‘కూలీ’ మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షేక్ – ఫస్ట్ డే 12 లక్షల టిక్కెట్లు సేల్, వీకెండ్ కలెక్షన్లు రూ.100 కోట్ల దాటింపు
రజనీకాంత్ ‘కూలీ’ మూవీ విడుదలకు ముందే రికార్డులు బద్దలు, ఫస్ట్ డే 12 లక్షల టిక్కెట్లు సేల్, వీకెండ్ కలెక్షన్లు రూ.100 కోట్ల దాటింపు – పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
రజనీకాంత్ పవర్ ఎప్పుడూ ప్రత్యేకం, కానీ ఈసారి ‘కూలీ’ సినిమా ఆ హైప్ను మరింత పెంచేసింది. ఆగస్ట్ 14న విడుదలకు సిద్ధమైన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, రిలీజ్కు ముందే రికార్డులు తిరగరాసింది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లోనే వీకెండ్ కలెక్షన్లు రూ.100 కోట్ల మార్కును దాటేశాయి.
ఫస్ట్ డే టికెట్ సేల్ అదుర్స్
ట్రేడ్ వెబ్సైట్ సక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఆగస్ట్ 13 ఉదయం 11 గంటల వరకు, భారతదేశంలో మాత్రమే 12,46,828 టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. దీని ద్వారా రూ.27.01 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది.
- తమిళనాడులో: 10 లక్షలకు పైగా టిక్కెట్లు – రూ.11.97 కోట్లు
- తెలుగులో: 1 లక్ష టిక్కెట్లు – ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ.1.46 కోట్లు, తెలంగాణ రూ.1.69 కోట్లు
- కర్ణాటకలో: రూ.6.85 కోట్లు వసూలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా హంగామా
- ఇండియాలో ఫస్ట్ వీకెండ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విలువ: రూ.50 కోట్లు
- ఓవర్సీస్ ప్రీ-సేల్స్ విలువ: రూ.60 కోట్ల గ్రాస్ (ఫస్ట్ డే మాత్రమే రూ.45 కోట్లు)
- మొత్తం: ఫస్ట్ వీకెండ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా రూ.110 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్
- ఫస్ట్ డే కలెక్షన్: రూ.80 కోట్లు అంచనా
🇺🇸 అమెరికాలో రికార్డు బ్రేక్
‘కూలీ’ మూవీ యుఎస్లో ప్రీమియర్ ప్రీ-సేల్స్లో 2 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసిన మొదటి తమిళ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇది రజనీకాంత్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఉన్న క్రేజ్ను మరోసారి రుజువు చేసింది.
‘లియో’ రికార్డును అధిగమిస్తుందా?
డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ గత చిత్రం ‘లియో’ (విజయ్ హీరో) ఫస్ట్ డే రూ.142.70 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ‘కూలీ’ ఆ రికార్డును చెరిపేస్తుందా అనేది ఫ్యాన్స్ కళ్లల్లో ఆసక్తి పెంచింది.
కూలీ సినిమా గురించి
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో రజనీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్, శృతి హాసన్, అమీర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
బ్రిటిష్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్లాసిఫికేషన్ కథ సారాంశం ప్రకారం – ఓడరేవు పట్టణంలోని కార్మికులను దోపిడీ చేస్తున్న అవినీతి సిండికేట్కు వ్యతిరేకంగా ఒక రహస్య వ్యక్తి పోరాడే కథ.