తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తలగా ప్రసిద్ధి చెందిన అగ్ర నటుడు అజిత్ కుమార్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలని అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా ఉంటారు.
Ajith : తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తలగా ప్రసిద్ధి చెందిన అగ్ర నటుడు అజిత్ కుమార్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలని అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా ఉంటారు. సాధారణంగా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడానికి, సినిమా ప్రమోషన్లలో పాల్గొనడానికి దూరంగా ఉండే అజిత్, ఇటీవల ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు. తాను భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టి, దుబాయ్లో ఎందుకు స్థిరపడ్డాడు, భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని ఎందుకు వదులుకున్నాడు అనే విషయాలను వెల్లడించారు.
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో దేశభక్తి, నైతిక విలువలను తన సినిమాల ద్వారా ప్రచారం చేసే నటుడు అజిత్ కుమార్, నిజ జీవితంలో భారత పౌరసత్వాన్ని వదులుకుని దుబాయ్లో స్థిరపడ్డారు. ఇటీవల ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ప్రముఖ సినీ విమర్శకురాలు అనుపమ చోప్రాకు అజిత్ సుదీర్ఘ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. సాధారణంగా ఇంటర్వ్యూలకు దూరంగా ఉండే అజిత్ ఈ విషయంపై మాట్లాడటం విశేషం. "నటులకు ఇక్కడ (భారత్లో) ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కానీ నేను చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాను, మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని స్వాభిమానంతో పెంచారు. చిన్నప్పటి నుంచి మా పనులు మేమే చేసుకునేవాళ్లం. కానీ ఇక్కడ నటులకు అనవసరమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు, గందరగోళం సృష్టిస్తారు."
ఆ అనవసరమైన ప్రాధాన్యతకు దూరంగా ఉండటానికే తాను దుబాయ్కు వెళ్లిపోయినట్లు అజిత్ వివరించారు. అక్కడ ఉండడం వల్ల ఆ అనవసరమైన స్టార్ హంట్ నుంచి తాను తప్పించుకోగలిగానని తెలిపారు. దుబాయ్లో నివాసం ఏర్పరచడానికి మరొక కారణాన్ని కూడా అజిత్ పంచుకున్నారు. అనవసరమైన ప్రాధాన్యతలకు దూరంగా ఉండకపోతే, తాను కూడా ఆ అనవసరమైన ప్రశంసలకు అలవాటు పడిపోతానని భయపడ్డానని అజిత్ అన్నారు. అంతేకాకుండా, దుబాయ్లో మోటార్ రేసింగ్కు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని, తనకు రేసింగ్పై ఉన్న ఆసక్తి కూడా దుబాయ్ వెళ్లడానికి ఒక కారణమని తెలిపారు.
తన గత అనుభవాలను గురించి మాట్లాడిన అజిత్, స్టార్డమ్ వల్ల కలిగే సమస్యలను వివరించారు. "సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం నేను కూడా కొంత వరకు అలానే ఉండేవాడిని. పూర్తిగా చెడిపోలేదు కానీ, స్టార్గిరి, దాని వెనుక వచ్చే ప్రజాదరణను ఆస్వాదించడం మొదలుపెట్టాను." కానీ తర్వాత తనకు ఒక విషయం అర్థమైందని, "చుట్టూ ఎంత మంది ఎక్కువగా ఉంటే, అన్ని సమస్యలు మనల్ని చుట్టుముడతాయి. మన పనులు మనమే చేసుకోవడం, స్వయం సమృద్ధిగా ఉండటం (స్వాతంత్ర్యం) లోనే నిజమైన ఆనందం, సంతృప్తి ఉంది." అని అజిత్ తన మనసులోని మాటను వెల్లడించారు.