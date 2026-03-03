  • Menu
Thadayam OTT Review: ఒక్కో ఎపిసోడ్ మైండ్ బ్లోయింగ్.. సముద్రఖని ‘తడయం’ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎక్కడ చూడొచ్చు?

Thadayam OTT Review: నరాలు తెగిపోయే సస్పెన్స్.. ఊహించని ట్విస్టులు! యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన సముద్రఖని ‘తడయం’ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా రివ్యూ మరియు వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Thadayam OTT Review: థ్రిల్లర్ సినిమాలకు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా 90వ దశకంలో జరిగిన క్రూరమైన హత్యల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించే కథలంటే ఆడియన్స్ కళ్ళు అప్పగించి చూస్తారు. సరిగ్గా అదే పాయింట్‌తో 2026లో వచ్చిన బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్‌గా ‘తడయం’ నిలుస్తోంది.

స్టోరీ లైన్: 1999లో గజగజ వణికించిన మిస్టరీ

కథ 1999లో తమిళనాడు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లోని ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో మొదలవుతుంది. అక్కడ వరుసగా దారుణమైన హత్యలు జరుగుతుంటాయి. ఈ హత్యల్లో ఒక వింతైన పోలిక ఉంటుంది:

హంతకుడు చంపిన మహిళల మెడలోని తాళిబొట్టు, పురుషుల మొలతాడు మాత్రమే తీసుకువెళ్తాడు.

♦ ఈ కేసును ఛేదించడానికి ఎస్ఐ అధియమాన్ (సముద్రఖని) రంగంలోకి దిగుతాడు.

♦ వ్యక్తిగతంగా పోలీసుల అవమానాలు భరించి, విరక్తితో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్న ఆయన.. ఈ కేసును ఎలా డీల్ చేశాడు? ఆ వింత హంతకుడు ఎవరు? అసలు ఆ మొలతాళ్లు, తాళిబొట్టులే ఎందుకు దొంగిలిస్తున్నాడు? అనేదే అసలు కథ.

ఎందుకు చూడాలి?

యథార్థ కథ: 1999లో జరిగిన ఒక నిజమైన కేసు ఆధారంగా దీనిని దర్శకుడు నవీన్ కుమార్ పళనివేల్ తెరకెక్కించారు.

షార్ట్ అండ్ స్వీట్: ఇది మొత్తం ఆరు ఎపిసోడ్ల సిరీస్. ఒక్కో ఎపిసోడ్ నిడివి కేవలం 17 నుండి 29 నిమిషాలు మాత్రమే. మొత్తం సిరీస్‌ను కేవలం 130 నిమిషాల్లో (రెండు గంటల పది నిమిషాలు) పూర్తి చేయవచ్చు. అంటే ఒక సినిమా చూసినంత టైమ్ సరిపోతుంది.

సముద్రఖని నటన: ఎస్ఐ పాత్రలో సముద్రఖని నటన సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. ఒక సీరియస్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా ఆయన పలికించిన ఎమోషన్స్ అద్భుతం.

స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:

ప్రస్తుతం ఈ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా అర్థమయ్యేలా డబ్బింగ్/సబ్‌టైటిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

