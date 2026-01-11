  • Menu
Mana Shankara Varaprasad Garu: డిజిటల్ దాడులపై టాలీవుడ్ యుద్ధం.. 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'తో కొత్త చరిత్ర!

Mana Shankara Varaprasad Garu
Mana Shankara Varaprasad Garu: టాలీవుడ్‌లో సరికొత్త విప్లవం! బాట్లు, ఫేక్ నెగెటివ్ రివ్యూలకు కోర్టు ద్వారా చెక్. మెగాస్టార్ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రానికి లీగల్ ప్రొటెక్షన్.

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ (TFI) ఇప్పుడు ఒక చారిత్రాత్మక మార్పుకు వేదికైంది. సినిమా విడుదలైన నిమిషాల్లోనే బాట్లు (Bots), ఫేక్ అకౌంట్ల ద్వారా కావాలని చేసే 'నెగెటివ్ రివ్యూల' సంస్కృతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పరిశ్రమ పెద్దలు నడుం బిగించారు. కోట్లాది రూపాయల పెట్టుబడిని, వేలమంది శ్రమను కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ సరికొత్త డిజిటల్ విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

శంకర వరప్రసాద్ చిత్రానికి 'న్యాయ' రక్షణ: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలయికలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా విషయంలో టాలీవుడ్‌లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

కోర్టు ఆదేశాలు: ఈ చిత్రంపై ఎలాంటి అనైతిక డిజిటల్ దాడులు జరగకుండా ఉండాలని న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

రేటింగ్స్ నియంత్రణ: ఈ ఆదేశాల ప్రకారం ప్రముఖ టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో (BookMyShow వంటివి) రేటింగ్‌లు, రివ్యూలను చట్టబద్ధంగా నియంత్రించనున్నారు. దీనివల్ల ఫేక్ అకౌంట్లతో చేసే నెగెటివ్ ప్రచారానికి బ్రేక్ పడింది.

పరిశ్రమ ఐక్యత - ఏకమైన దిగ్గజ సంస్థలు: ఈ విప్లవాత్మక నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడంలో పలు సంస్థలు ఏకమయ్యాయి:

బ్లాక్‌బిగ్ (BlockBIGG) మరియు ఐప్లెక్స్ (AiPlex) సంస్థలు భారత్ డిజిటల్ మీడియా ఫెడరేషన్‌తో కలిసి ఈ మార్పును పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.

♦ ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలైన షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ ఈ నిర్ణయానికి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించాయి.

♦ కేవలం ఒకరిద్దరి స్వార్థపూరిత ఎజెండా వల్ల భారీ బడ్జెట్ సినిమాల ఫలితాలు తారుమారు కాకూడదని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

అసలైన ప్రేక్షకుడి తీర్పుకే ప్రాధాన్యత: ఈ నియంత్రణ విధానం ఉద్దేశం రివ్యూలను ఆపడం కాదు, కేవలం 'మాలిషస్' (దురుద్దేశపూర్వక) దాడులను అడ్డుకోవడం మాత్రమే. సినిమా బాగుందా లేదా అనేది బాట్లు కాకుండా, థియేటర్లో సినిమా చూసిన అసలైన ప్రేక్షకులే నిర్ణయించేలా ఒక ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే ఈ విప్లవం వెనుక ఉన్న అసలు లక్ష్యం.

రాబోయే రోజుల్లో సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న ఇతర సినిమాలకు కూడా ఇది ఒక ఆదర్శంగా నిలవనుంది. తెలుగు ఇండస్ట్రీ తీసుకున్న ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.

