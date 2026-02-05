  • Menu
Actress Vahini: టాలీవుడ్‌లో విషాదం.. సీనియర్ నటి వాహిని కన్నుమూత.. కరాటే కళ్యాణి భావోద్వేగ పోస్ట్!

Actress Vahini: టాలీవుడ్‌లో విషాదం.. సీనియర్ నటి వాహిని కన్నుమూత.. కరాటే కళ్యాణి భావోద్వేగ పోస్ట్!

Actress Vahini Passed Away: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మరో విషాదం.. సీనియర్ నటి వాహిని (పద్మ) క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతూ కన్నుమూశారు. ఆమె మరణంపై నటి కరాటే కళ్యాణి పెట్టిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Actress Vahini Passed Away: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మరో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. తన నటనతో వెండితెరపై, బుల్లితెరపై ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటి వాసవి (పద్మ) అలియాస్ వాహిని బుధవారం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడుతున్న ఆమె, పరిస్థితి విషమించడంతో తన స్వస్థలమైన విజయనగరంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

తిరిగిరాని లోకాలకు పద్మక్క.. కళ్యాణి ఆవేదన

నటి వాహిని మరణవార్తను ఆమె సన్నిహితురాలు, నటి కరాటే కళ్యాణి సోషల్ మీడియా వేదికగా ధృవీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కళ్యాణి చేసిన పోస్ట్ అందరినీ కన్నీటి పర్యంతం చేస్తోంది.

"వాహిని అక్కా.. నిన్ను కాపాడాలని చాలా ప్రయత్నం చేశాను. కానీ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆమె విజయనగరంలో దైవ సన్నిధికి చేరుకుంది. మొన్ననే డాక్టర్లు ఇక కష్టమని చెప్పడంతో ఊరికి తీసుకెళ్లిపోయారు. పద్మక్క ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను. మేము నిన్ను చాలా మిస్ అవుతున్నాం" అంటూ కళ్యాణి ఎమోషనల్ అయ్యారు.



నెగెటివ్ పాత్రలతో గుర్తింపు

1978లో విజయనగరంలో జన్మించిన వాహిని, సినీ ఇండస్ట్రీలో **'జయ వాహిని'**గా సుపరిచితులు. చిన్న పాత్రలతో కెరీర్ ప్రారంభించి, తెలుగు మరియు తమిళ భాషల్లో అనేక చిత్రాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా:

బుల్లితెర ప్రస్థానం: సినిమాల కంటే టీవీ సీరియల్స్‌లోనే ఆమెకు మంచి గుర్తింపు లభించింది.

ప్రత్యేకత: నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలను ఆమె అద్భుతంగా పండించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.

చివరి చిత్రం: ఆమె చివరిగా 'బహిర్భూమి' అనే సినిమాలో నటించారు.

క్యాన్సర్‌తో సుదీర్ఘ పోరాటం

కొన్నేళ్లుగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న వాహిని, ఆర్థికంగా మరియు శారీరకంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కరాటే కళ్యాణి చొరవ తీసుకుని ఆమె చికిత్స కోసం విరాళాలు సేకరించినప్పటికీ, ఫలితం లేకపోయింది. చిన్నప్పటి నుంచి తన పొరుగున ఉన్న వ్యక్తి కావడంతో వాహినిని కాపాడుకునేందుకు కళ్యాణి శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేశారు.

వాహిని మరణవార్త తెలియడంతో పలువురు సినీ, సీరియల్ ప్రముఖులు ఆమె కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.

