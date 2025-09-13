'మిరాయ్'కి అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇచ్చి గుండెల్లో పెట్టి ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు థాంక్ యూ: మిరాయ్ బ్రహ్మండ్ బ్లాక్ బస్టర్ థాంక్ యూ మీట్ లో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జా
సూపర్ హీరో తేజ సజ్జా బ్రహ్మండ్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘మిరాయ్’. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 12న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్రహ్మండ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకుని అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.
థాంక్ యూ మీట్లో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జా మాట్లాడుతూ.. అందరికి నమస్కారం. ఈ సినిమాని మీ గుండెల్లో పెట్టి ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మీడియా వారికి అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. మీ సపోర్ట్ వల్లే నేను సినిమాలు చేయగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నాను. ఆడియన్స్, మీడియా అందరూ కలిపి నాకు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారని భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమాకి వచ్చిన అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. సినిమా చూసిన ఆడియన్స్ సపరేట్ గా రీల్స్ చేస్తూ ఈ సినిమా గురించి ప్రమోట్ చేస్తుంటే ఆనందంగా అనిపించింది. మీ అందరి సపోర్ట్ కి థాంక్యూ. డైరెక్టర్ కార్తీక్ గారు నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ గారి వల్లే ఈ సినిమా సాధ్యమైంది. వాళ్ళిద్దరూ లేకపోతే ఈ సినిమా ఉండేది కాదు. డైరెక్టర్ కార్తీక్ ఉన్నాడు కాబట్టే ఈ సినిమా ఉంది. ఏ సినిమా అయినా డైరెక్టర్ తోనే మొదలవుతుంది. మా వెనుక ఒక ఎమోషనల్ సపోర్ట్ లాగా ఒక పిల్లర్ లాగా నిలబడ్డారు నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ గారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మా మీద ఆయన పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని మేము నిలబెట్టుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనోజ్ గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఆయన ప్రాజెక్టులో భాగం కావడం తో సినిమా మరో స్థాయికి వెళ్ళింది. రితికా కి థాంక్యూ. ఈ సినిమా కోసం దాదాపు రెండేళ్లు ట్రావెల్ అయింది. హరి గౌరా మ్యూజిక్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం తను ఎంతో ప్యాషన్ తో వర్క్ చేశాడు. మా ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారి వలన సినిమా మరో లెవల్ కి వెళ్ళింది. రానా గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. హనుమాన్ సినిమాకి ఆయన నాకు సపోర్ట్ చేసిన విధానం మర్చిపోలేను. కంటెంట్ చూసి సపోర్ట్ చేస్తానని వచ్చారు. ఈ సినిమా చూసి కూడా ఏదైనా చేస్తానని ముందుకు వచ్చారు. నిజానికి ఆయనకి ఏ లాభం లేకపోయినా మంచి సినిమా కోసం ముందుకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. టీమ్ అందరూ ఎంతగానో సపోర్ట్ చేయడం వల్లే ఈ విజయం వచ్చింది. సినిమా విఎఫ్ఎక్స్ గురించి అందరూ అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు. అందరూ కూడా ఒక మంచి సినిమా ఇవ్వాలని ప్యాషన్ తో చేశారు. జగపతి బాబు గారు. శ్రీయ గారు జయరాం గారు వీళ్ళందరూ చాలా గొప్ప నటులు. మా పాషన్ చూసి మాతో ట్రావెల్ అయ్యారు. చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వారందరికీ చాలా చాలా థాంక్స్. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికీ థాంక్యూ. కుర్రాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే మా గోల్డెన్ హార్ట్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ గారికి థాంక్యూ. సినిమా బిగినింగ్ లో ప్రభాస్ గారు ఈ కథని నరేట్ చేయడం వల్లే ఈ కథకు సినిమాకి మంచి వెయిటేజ్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. మిరాయ్ అందరికీ నచ్చే సినిమా. అందరూ థియేటర్స్ కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి. థాంక్యూ.
రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ.. ఈరోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దాదాపు12 ఏళ్ల తర్వాత సక్సెస్తో నా ఫోన్ మోగుతూనే ఉంది. నిన్నటి నుంచి అభినందనలు వస్తున్నప్పటికీ నాకు ఇదంతా కలలా ఉంది. ఈ కథలో నన్ను భాగం చేసినందుకు డైరక్టర్ కార్తిక్కు జన్మంతా రుణపడి ఉంటాను. ఇంతకుముందు నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా ‘అన్నా సినిమా ఎప్పుడు. కమ్బ్యాక్ ఎప్పుడు?’ అని అందరూ అడిగేవారు. త్వరలోనే వస్తాను అని చెప్పేవాడిని. వాళ్లతో బయటకు ధైర్యంగా మాట్లాడినా.. లోపల తెలియని భయం ఉండేది. అలాంటి టైమ్లో కార్తిక్ రావడం నా అదృష్టం. నన్ను మాత్రమే నిలబెట్టలేదు.. నాతో పాటు నా కుటుంబాన్ని కూడా నిలబెట్టారు. నేను పెరిగినట్లు నా పిల్లల్ని పెంచగలనా అని ఎప్పుడూ భయపడుతూ ఉండేవాడిని. ఆ భయాన్ని కార్తిక్ చంపేశారు. విశ్వప్రసాద్ గారి పాషన్ కి హ్యాట్సప్. ఒక అద్భుతంగా ఈ సినిమాని నిర్మించారు. తమ్ముడు తేజ మరింత గొప్ప స్థాయికి వెళ్తాడు. అందరినీ ఇండస్ట్రీలో కలుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. రితిక అద్భుతంగా చేసింది. తనకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. నా చిన్ననాటి క్యారెక్టర్ చేసిన ఇద్దరూ యాక్టర్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారు. గౌరీ హర గారు సినిమాకి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఒక మంచి సినిమా తీసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంటు ఒక హీరోలాగా కనిపిస్తుంటారు. మా డైరెక్టర్ గారికి హాట్సాఫ్. శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారికి నేను చిన్నప్పుడు నుంచి పెద్ద ఫ్యాన్ ని. ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేయడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమాకి పనిచేసిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఇంట్లో నుంచి మనోజ్ గెలవాలి అని కోరుకున్న వారందరికీ పేరుపేరునా పాదాభివందనం. నామీద నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇకపై వరుస సినిమాలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను.
నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ జర్నీ 2017లో స్టార్ట్ అయింది. గూడచారి మాకు ఫస్ట్ క్రెడిబిలిటీ తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రతి ఏడాదిలో దాదాపు పది సినిమాలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ 2024 అంతగా కలిసి రాలేదు. ఇలాంటి సమయంలోమిరాయ్ లాంటి అద్భుతమైన విజయం మాకు మరెన్నో సినిమాలు చేసే గొప్ప ఎనర్జీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాని మా దగ్గరికి తీసుకు వచ్చిన డైరెక్టర్ కార్తీక్ గారికి ఈ క్రెడిట్ ఇస్తాను. కార్తీక్ తో నిన్ను కోరి సినిమా నుంచి మాకు మంచి రిలేషన్ ఉంది. ఈ స్పాన్ లో కచ్చితంగా కార్తీక్ చేయగలడనే నమ్మకం నాకు మొదటినుంచి ఉంది నాకు. నేను చాలా కష్టపడి ఇక్కడ వరకు వచ్చాను. నాకు డబ్బు విలువ తెలుసు. ఆ డబ్బుని ఎలా ఖర్చు చేయాలో కూడా తెలుసు. కార్తికే కథ చెప్పినప్పుడే తేజా లాంటి కమిట్మెంట్ ఉన్న హీరోతో చేయాలనుకుని అనుకున్నాం. అప్పటికి హనుమాన్ కూడా ఇంకా రాలేదు. నాకు తేజాతో బేసిక్ ఇంట్రక్షన్ ఉంది. ఓ బేబీ చేసాం. మా నమ్మకం ఈరోజు నిజమైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాతో ఆడియన్స్ నుంచి గొప్ప క్రెడిబిలిటీ సంపాదించాము. అది మాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కార్తీక్ తేజ మనోజ్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. గౌరహరి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. మా నెక్స్ట్ నాలుగు సినిమాలు కూడా ఆయనే మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు. రానా గారు మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. హిందీలో రిలీజ్ చేయడానికి చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికీ థాంక్యూ. మీడియా వారికి థాంక్యూ. ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ చేసిన మా టీం అందరికీ థాంక్ యూ. ఈ సినిమా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేసిన ఆడియన్స్ అందరికీ థాంక్యూ. మా అమ్మాయి కృతి ప్రసాద్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా తన జర్నీ మొదలుపెట్టి ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా మారారు. తను మా లక్కీ చార్జ్ అని భావిస్తున్నాం. ఈ సినిమాకి పని చేసిన అందరికీ థాంక్ యూ.
డైరెక్టర్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. అందరికి నమస్కారం. 2021 లో ఈ సినిమా ఐడియా చెప్పాను తేజకి. అప్పటినుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం. నాలుగేళ్లు జర్నీ అంత ఈజీ కాదు. నన్ను బిలీవ్ చేసిన నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ గారికి థాంక్యు. మనోజ్ గారితో కలిసి షూట్ చేయడం మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ సినిమాకి రైటింగ్ వెరీ లాంగ్ టైం ప్రాసెస్. మణి గారు నాతో మూడేళ్లు పాటుగా ఉన్నారు. ఈరోజు ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న మూమెంట్స్ అవన్నీ రైటింగ్ నుంచి వచ్చినవే. హరి అద్భుతమైన ప్యాషన్ తో ఈ సినిమాకి గ్రేట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది. జగపతి బాబు గారికి జయరాం గారికి శ్రీయ గారికి స్పెషల్ థాంక్స్ . రానా గారు నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అడగ్గానే ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమైన ఆయనకి కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
హీరోయిన్ రితిక నాయక మాట్లాడుతూ.. అందరికి నమస్కారం. సినిమాకి ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. మా నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ గారికి కృతి ప్రసాద్ గారికి థాంక్యూ. వాళ్లు ఈ సినిమాకి ఒక స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ లాగా నిలబడ్డారు. నాకు విభా లాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి థాంక్యూ ఇది. చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ నా మనసులో ఎప్పుడూ నిలిచిపోతుంది. మనోజ్ గారి అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. తేజ వెరీ డెడికేటెడ్ చాలా ప్యాషన్ తో ఈ సినిమా చేశారు. టీమ్ అందరికీ థాంక్యు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హరి గౌరా మాట్లాడుతూ.. సినిమాకి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ థాంక్యూ. మ్యూజిక్ కి మంచి రెస్పాన్స్ రావడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. మా నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ గారు, డైరెక్టర్ గారు కార్తిక్ గారు, హీరో తేజ గారు, మనోజ్ గారు అందరికీ థాంక్యు. మా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ థాంక్యు. ఈ వేడుకలో మిరాయ్ యూనిట్ అంతా పాల్గొన్నారు.