Tamannaah’s 'Aaj Ki Raat' మిల్కీ బ్యూటీ: 100 కోట్ల వ్యూస్‌తో 'ఆజ్ కీ రాత్' సెన్సేషన్.. తమన్నా క్రేజ్ మామూలుగా లేదుగా!

Highlights

తమన్నా భాటియా నటించిన 'ఆజ్ కీ రాత్' వీడియో సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో 100 కోట్ల వ్యూస్ సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. స్త్రీ 2 సినిమాలోని ఈ పాట విశేషాలు మరియు తమన్నా రియాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి.

సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఒకే పాట మార్మోగిపోతోంది. విడుదలైన ఏడాది దాటినా ఇంకా ట్రెండింగ్‌లో ఉంటూ యూట్యూబ్‌లో సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా తన డ్యాన్స్ స్టెప్పులతో యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తోంది. ఆమె నటించిన 'ఆజ్ కీ రాత్' సాంగ్ ఏకంగా 100 కోట్ల (1 Billion) వ్యూస్ మార్కును అందుకుని అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది.

'స్త్రీ 2' మూవీకి అసలైన బూస్ట్!

శ్రద్ధా కపూర్, రాజ్‌కుమార్ రావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'స్త్రీ 2'. 2024లో విడుదలై రూ. 900 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడంలో తమన్నా స్పెషల్ సాంగ్ కీలక పాత్ర పోషించింది.

సాంగ్: ఆజ్ కీ రాత్ (Aaj Ki Raat)

సంగీతం: సచిన్-జిగర్

గానం: మధుబంతి బాగ్చి, దివ్య కుమార్

సాహిత్యం: అమితాబ్ భట్టాచార్య

బిలియన్ వ్యూస్.. తమన్నా భావోద్వేగం

తమన్నా తన కెరీర్‌లో ఎన్నో హిట్ సాంగ్స్ ఇచ్చింది. 'అల్లుడు శీను'లో 'రావే నా లబ్బర్ బొమ్మ', 'జై లవకుశ'లో 'స్వింగ్ జరా', 'జైలర్'లో 'నువ్వు కావాలయ్యా'.. ఇలా ప్రతి పాట ఒక సెన్సేషన్. అయితే 'ఆజ్ కీ రాత్' సాధించిన ఈ 100 కోట్ల వ్యూస్ రికార్డుపై తమన్నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్పందిస్తూ.. "మొదటి వ్యూ నుంచి 1 బిలియన్ వ్యూస్ వరకు.. మీరు చూపించిన ఈ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు" అంటూ షూటింగ్ బిహైండ్ ది సీన్స్ వీడియోను షేర్ చేసింది.

తమన్నా కెరీర్‌లోని టాప్ స్పెషల్ సాంగ్స్:

