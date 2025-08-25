Tamannaah – Diana Penty New OTT Series: సెప్టెంబర్ 12న Amazon Prime Videoలో స్ట్రీమింగ్!
తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ కాంబినేషన్లో క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ ‘Do You Wanna Partner’ సెప్టెంబర్ 12న Amazon Prime Videoలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కరణ్ జోహార్ నిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ బోల్డ్ కామెడీ డ్రామా వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఓటీటీలో మరో క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. హాట్ బ్యూటీస్ తమన్నా భాటియా, డయానా పెంటీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్ పేరు ‘Do You Wanna Partner’. ఆధునిక కాలం రిలేషన్షిప్స్, ఫ్రెండ్షిప్స్, బిజినెస్ స్ట్రగుల్స్పై బోల్డ్ స్టైల్లో తెరకెక్కిన ఈ కామెడీ డ్రామా సిరీస్ సెప్టెంబర్ 12 నుంచి Amazon Prime Videoలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
సిరీస్ కథ ఏమిటి?
ఈ సిరీస్లో శిఖా (తమన్నా), అనహిత (డయానా పెంటీ) అనే ఇద్దరు మహిళలు ఒకే చోట కలుసుకుని, పురుష ఆధిక్యం ఉన్న Beer Businessలో అడుగు పెడతారు.
- ఈ ప్రయాణంలో వారికెదురైన సమస్యలు,
- రిలేషన్షిప్స్లో వచ్చే ట్విస్ట్లు,
- ఫ్రెండ్షిప్, బిజినెస్ డీలింగ్స్,
బోల్డ్గా చూపించనుంది.
ఈ సిరీస్లో జావెద్, నకుల్, నీరజ్, శ్వేత తివారీ తదితరులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు.
నిర్మాణం & టీమ్
- నిర్మాతలు: కరణ్ జోహార్ (Karan Johar), అదర్ పూనావాలా, అపూర్వ మెహతా
- బ్యానర్: ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్
- దర్శకులు: కొలిన్, కుమార్
- రచయితలు: నందిని గుప్తా, ఆర్ష్ వోరా, మిథున్ గంగోపాధ్యాయ్
Prime Video India Originals హెడ్ నిఖిల్ మధోక్ మాట్లాడుతూ, ‘‘ఈ సిరీస్ బోల్డ్, స్పిరిటెడ్ షో. మహిళలు పురుష ఆధిక్యం ఉన్న రంగంలో ఎలా రూల్స్ని బ్రేక్ చేస్తారన్నది ప్రధాన హైలైట్’’ అని తెలిపారు.
Prime Videoలో హిట్ సిరీస్లు
ఇప్పటికే Amazon Prime Videoలో ‘Paatal Lok’, ‘Panchayat’, ‘Mirzapur’, ‘The Family Man’, ‘Citadel: Honey Bunny’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వాటి సరసన ‘Do You Wanna Partner’ కూడా జాయిన్ అవుతోంది.
Streaming Date: సెప్టెంబర్ 12, 2025
Platform: Amazon Prime Video