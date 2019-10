యూఎస్ లో దుమ్మురేపుతున్న 'సైరా'

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహాండ్డి జీవితం ఆధారంగా చిరంజీవి కథానాయకుడిగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'సైరా నరసింహా రెడ్డి' ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిన్న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి ఆట నుంచే ఈ సినిమాకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు యూఎస్ లోను ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. యూఎస్ లో ఇప్పటికే ఈ సినిమా 1 మిలియన్ వసూళ్లను రాబట్టేసింది. ఈ విషయాన్ని.. సైరా నరసింహా రెడ్డి మూవీ టీం ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేసింది. దాదాపు రూ.270 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌లో కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బ్యానర్‌పై రాంచరణ్ సైరాను నిర్మించగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించాడు.

