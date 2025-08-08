బాబోయ్… 41 ఏళ్ల వయసులోనూ ఓటీటీలో సెన్సేషన్గా మారిన సుర్వీన్ చావ్లా
బాబోయ్… 41 ఏళ్ల వయసులోనూ తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంటూ ఓటీటీ ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న నటి సుర్వీన్ చావ్లా ఇప్పుడు మళ్లీ సెన్సేషన్గా మారింది. థియేటర్లలో కాకుండా డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో ఆమె చేసిన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు వరుసగా హిట్లు సాధించి రికార్డులు బద్దలు కొట్టాయి.
‘సేక్రెడ్ గేమ్స్’, ‘పార్చ్’, ‘క్రిమినల్ జస్టిస్’ వంటి హిట్ షోలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సుర్వీన్, వైవిధ్యమైన పాత్రలతో నటిగా ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఆగస్ట్ 14న ప్రీమియర్ కానున్న ‘అంధేరా’ సిరీస్లో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది. రాఘవ్ దర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్లో ప్రియా బాపట్, కరణవీర్ మల్హోత్రా, ప్రజక్తా కోలి కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఇంతకుముందు నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన *‘మాండ్లా మర్డర్స్’*లో అనన్య భరద్వాజ్ పాత్రలో ఆమె అద్భుత నటనతో ఆకట్టుకుంది. ఈ ఏడాది ‘క్రిమినల్ జస్టిస్ సీజన్ 4’, *‘రానా నాయుడు సీజన్ 2’*లోనూ ఆమె నటన ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందింది. గతంలో ‘రంగ్బాజ్’, ‘సేక్రెడ్ గేమ్స్’, ‘పార్చ్డ్’ వంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకుంది.
ప్రస్తుతం ఓటీటీ కంటెంట్కి పెరుగుతున్న ఆదరణలో, సుర్వీన్ చావ్లా తన సహజమైన నటన, గ్లామర్తో డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది.