సూర్య సినిమా సమ్మర్‌కు షిఫ్ట్ అవుతుందా?

Highlights

కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య, ఆర్జే బాలాజీ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న కరుప్పు సినిమా రిలీజ్‌పై ఆసక్తి క్రియేట్ అయ్యింది.

కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య, ఆర్జే బాలాజీ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న కరుప్పు సినిమా రిలీజ్‌పై ఆసక్తి క్రియేట్ అయ్యింది. త్రిష హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ మూవీని అసలైతే గత దసరాకే విడుదల చేయాలనుకున్నారు. అయితే అలా జరగలేదు. అక్టోబర్ మిస్సైనా, నవంబర్ లేదా డిసెంబర్‌లో తప్పకుండా రిలీజ్ చేస్తారని భావించారు. కానీ సూర్య తమ్ముడు కార్తీ సినిమా వా వాతియార్ ఉండటంతో కరుప్పును మళ్లీ వెనక్కి షిఫ్ట్ చేశారు.

దీంతో కరుప్పు సినిమా వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌కి వాయిదా పడే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత సూర్య మాస్ లుక్లో కనిపించబోతున్న సినిమా ఇదే కావడం ప్రత్యేకత.

మాస్ యాంగిల్‌లో సూర్యను చూడటానికి ఫ్యాన్స్ రెడీ

ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌పై ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. సూర్య మాస్ స్టైల్‌లో, వింటేజ్ లుక్‌లో కనిపిస్తాడనే టాక్ మంచి హైప్‌ను తెచ్చింది. అయితే రిలీజ్‌పై క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల సినిమా మీద ఉన్న బజ్ కొంత తగ్గుతుందేమో అన్న ఆందోళన అభిమానుల్లో ఉంది.

మమితా బైజుతో సూర్య – వెంకీ అట్లూరి కాంబో

కరుప్పు తర్వాత సూర్య, తెలుగు డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరితో మరో సినిమా చేస్తున్నారు. ఇందులో యూత్‌లో భారీ క్రేజ్ ఉన్న మమితా బైజు హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.

కరుప్పు సమ్మర్‌కి వాయిదా పడితే, వెంకీ అట్లూరి సినిమా వచ్చే ఏడాది రెండో అర్ధభాగంలో థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సార్, లక్కీ భాస్కర్ విజయాల తర్వాత వెంకీ–సూర్య కాంబోపై ఆడియన్స్‌లో భారీ ఎక్సైట్‌మెంట్ ఉంది.

‘కరుప్పు’పై మేకర్స్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్

ప్రచార కంటెంట్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ, థియేట్రికల్ రన్ మరియు బిజినెస్‌పై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అయితే ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్షన్‌లో ఒక స్టార్ హీరోతో చేస్తున్న ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్‌కు పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని టీమ్ నమ్మకంగా ఉంది.

సూర్య కరుప్పు, వెంకీ అట్లూరి సినిమా అంటూ 2026లో వరుసగా రెండు సినిమాలతో అభిమానులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.

