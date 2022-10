"మానాడు" రీమేక్ కోసం రానా అయితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్న సురేష్ బాబు

Suresh babu: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శింబు హీరోగా వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో నటించిన సినిమా "మానాడు". ఒక క్రేజీ టైం లుప్ కాన్సెప్ట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఇక సినిమా చూసి బాగా నచ్చేసిన ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు సినిమా రీమేక్ రైట్స్ ను కొన్నారు. అప్పటినుంచి ఈ సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేయాలి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ సినిమా కోసం హీరో మరియు డైరెక్టర్ ను వెతకడం సురేష్ బాబుకు పెద్ద కష్టంగా మారింది. నిజానికి ఈ సినిమా కోసం దర్శకత్వం వహించడానికి ముందుగా హరీష్ శంకరును అనుకున్నారు. కానీ తాజాగా ఇప్పుడు హరిష్ శంకర్ కాకుండా మరొక డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటుందని సురేష్ బాబు అనుకుంటున్నారట. మరోవైపు ఈ సినిమాలో హీరోగా రవితేజ, సిద్దు జొన్నలగడ్డ వంటి పేర్లు వినిపించాయి కానీ సురేష్ బాబుకి మాత్రం ఈ సినిమాలో రానా నటిస్తేనే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారట. రానా సోలో హీరోగా నటించిన సినిమా హిట్ అయ్యి చాలా కాలం అయింది. ఈ నేపథ్యంలో రానా ఇలాంటి మంచి టైం లూప్ కాన్సెప్ట్ సినిమాలో నటిస్తే ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుందని సురేష్ బాబు ఆలోచన. ఇక ఈ సినిమాలో ముఖ్యపాత్ర పోషించిన ఎస్ జే సూర్యని తెలుగులో కూడా అదే పాత్రలో తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.