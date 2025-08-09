Mahesh Babu: మహేష్ బాబు ఇన్ని వేల కోట్లకు అధిపతా? సూపర్ స్టార్ ఆస్తుల విలువ, సంపాదన వివరాలు ఇవే!
Mahesh Babu: టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నేడు (ఆగస్టు 9) తన 50వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 50 ఏళ్లు వచ్చినా ఏమాత్రం వయసు కనిపించకుండా తన స్టైల్, గ్లామర్తో అందరినీ ఆకట్టుకునే మహేష్ బాబు సినీ ప్రస్థానం, అలాగే ఆయన ఆస్తుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్టార్ హీరో కృష్ణ తనయుడిగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన మహేష్ బాబు, తన సొంత టాలెంట్తోనే ఈరోజు సూపర్ స్టార్గా ఎదిగారు.
1979లో కేవలం 4 సంవత్సరాల వయసులోనే నీడ సినిమాలో బాలనటుడిగా మహేష్ బాబు సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో బాలనటుడిగా నటించి మెప్పించారు. ఆ తర్వాత 1999లో రాజకుమారుడు సినిమాతో హీరోగా టాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో సూపర్ హిట్ అయింది. తొలి సినిమాకే ఉత్తమ నూతన నటుడిగా నంది అవార్డును అందుకున్నారు. అప్పటినుంచి వెనుదిరిగి చూడకుండా టాలీవుడ్లో తిరుగులేని స్టార్గా ఎదిగారు.
మహేష్ బాబు టాలీవుడ్లో అత్యంత సంపన్న నటులలో ఒకరు. ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ. 300 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. మహేష్ బాబు ప్రతి సినిమాకు రూ. 50 నుంచి 80 కోట్లు వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటారని సమాచారం. అయితే, ప్రస్తుతం ఆయన రాజమౌళి దర్శకత్వంలో చేయబోతున్న ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 సినిమా కోసం రూ. 125 కోట్ల భారీ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారని తెలిసింది. ఇది నిజంగా చాలా పెద్ద మొత్తం. తన మొదటి సినిమా రాజకుమారుడుకి కేవలం రూ. 75 లక్షలు తీసుకున్న మహేష్ బాబు, ఈ స్థాయికి ఎదగడం నిజంగా గొప్ప విషయం.
మహేష్ బాబు వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే, ఆయన 2005లో హీరోయిన్, వ్యాపారవేత్త నమ్రత శిరోద్కర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు గౌతమ్, సితార అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మహేష్ బాబుకు కార్లంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన గ్యారేజ్లో ఎన్నో లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. ఆయన హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఒక భారీ బంగ్లాలో నివసిస్తున్నారు, దాని విలువ రూ. 30 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని సమాచారం.
మహేష్ బాబు నటించిన లాస్ట్ మూవీ సర్కారు వారి పాట సినిమా పర్వాలేదనిపించింది. కానీ, గుంటూరు ఖారం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. ప్రస్తుతం ఆయన అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రాజమౌళి దర్శకత్వంలోని ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 సినిమాలో నటించనున్నారు. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా నటించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. మహేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఏదైనా అప్డేట్ వస్తుందని అభిమానులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.