Super Star Krishna: అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ

అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ Highlights * కృష్ణ ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందంటున్న కుటుంబ సభ్యులు

Super Star Krishna: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. కాంటినెంటల్ ఆస్పత్రిలో సూపర్‌ స్టార్ కృష్ణకు చికిత్స అందిస్తున్నారని.. ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. 24 గంటల తర్వాత ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతారని వెల్లడించారు.