Heartbreaking Twist: కార్తీక దీపం 2 తాజా ఎపిసోడ్ – సుమిత్రా కేన్సర్ వార్తతో ఫ్యామిలీ షాక్
కార్తికదీపం Jan 2: సుమిత్రకు బ్లడ్ క్యాన్సర్. నిజం చెప్పలేక కార్తీక్, ఆందోళనలో దశరథ్. తులసి కోటలో ఉత్కంఠభరితమైన కుటుంబ డ్రామా.
జనవరి 2న ప్రసారమైన 'కార్తికదీపం 2' లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఉద్వేగభరితమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. కార్తీక్, దశరథ్ ఆసుపత్రికి పరుగు తీయగా, సుమిత్రకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని డాక్టర్ చెప్పిన చేదు నిజం వారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా చికిత్స ప్రారంభించాలని, ఎలాంటి పరిస్థితికైనా సిద్ధంగా ఉండాలని డాక్టర్ హెచ్చరిస్తారు. సుమిత్ర ఆరోగ్యం గురించి తాతయ్య గతంలో ఇచ్చిన సూచనలను గుర్తుచేసుకుని కార్తీక్ తల్లడిల్లిపోతాడు.
మరోవైపు ఇంట్లో, పారిజాత దీపపై అరుస్తూ నానా హంగామా చేయడంతో వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారుతుంది.
దశరథ్ ఆందోళన - హై బీపీ:
హాస్పిటల్లో దశరథ్ తీవ్ర ఆందోళనకు గురవ్వడం చూసి డాక్టర్ హారిక అతడిని ఓదారుస్తుంది. కార్తీక్ తన కొడుకు కంటే ఎక్కువని దశరథ్ ఎమోషనల్ అవుతాడు. ఒత్తిడి కారణంగా దశరథ్కు రక్తపోటు పెరగడంతో డాక్టర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తారు.
కుటుంబంలో నెలకొన్న ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులతో ఇంట్లోని ప్రశాంతత కరువైంది. నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిన సంభాషణలు అరుపులుగా మారుతున్నాయి. ప్రతి అడుగులోనూ ఒక తెలియని భయం, అనిశ్చితి నీడలా వెంటాడుతున్నాయి.
సుమిత్ర క్యాన్సర్ వార్తను ఇంట్లో ఎలా చెప్పాలో తెలియక కార్తీక్ సతమతమవుతాడు. ముందుగా మందులు ఆర్డర్ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఈ నిజాన్ని అందరికీ చెప్పాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఈ హృదయవిదారక నిజాన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఎలా స్వీకరిస్తారో అనే ఉత్కంఠతో ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
ఎపిసోడ్ హైలైట్స్:
- సుమిత్రకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని తేలడం.
- ఆందోళనతో దశరథ్కు హై బీపీ రావడం.
- దీప, ఎలీనాతో కూడిన ఎమోషనల్ సీన్లు.
- నిజాన్ని ఎలా దాచాలో తెలియక కార్తీక్ పడే సంఘర్షణ.
ఎమోషనల్ డ్రామా మరియు మెడికల్ టెన్షన్తో కూడిన ఈ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.