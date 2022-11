Bollywood Calling: బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసిన సుకుమార్

Sukumar: పుష్ప సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో గ్రాండ్ సక్సెస్ అందుకున్న స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ ఇప్పుడు తెలుగులో మాత్రమే కాక హిందీ ప్రేక్షకుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించారు. బాలీవుడ్ లో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సుకుమార్ ఇప్పుడు హిందీలో ఒక ప్రాజెక్టు చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం సుకుమార్ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లో ఒక సినిమా చేసేందుకు సైన్ చేసినట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ బాలీవుడ్ ఫిలిం క్రిటిక్ తరుణ్ ఆదర్శ్ ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటించారు. సుకుమార్, వివేక్ అగ్నిహోత్రి మరియు ప్రముఖ నిర్మాత అభిషేక్ అగర్వాల్ కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నట్లుగా ఆ ట్వీట్ సారాంశం. ప్రస్తుతం ఈ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారుతుంది. "కాశ్మీర్ ఫైల్స్" వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాని తీసిన డైరెక్టర్ వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి ఈ సినిమా కోసం సుకుమార్ తో చేతులు కలపనున్నారు. మరోవైపు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ని నిర్మించిన అభిషేక్ అగర్వాల్ నిఖిల్ హీరోగా నటించిన "కార్తికేయ 2" సినిమాని కూడా హిందీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు అభిషేక్ అగర్వాల్ సుకుమార్ మరియు వివేక్ అగ్నిహోత్రి సినిమాను నిర్మించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. తాజాగా వీరు ముగ్గురు కలిసి ఉన్న ఒక ఫోటో కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇక సినిమా గురించిన అధికారిక ప్రకటన మరియు మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియనున్నాయి.