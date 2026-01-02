Stranger Things Season 6: 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' సీజన్ 6 ఉంటుందా? సీజన్ 5 క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ మరియు కొత్త అప్డేట్స్ ఇవే!
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 6 ఉంటుందా? సీజన్ 5 క్లైమాక్స్లో ఎలెవెన్ ఏమైంది? డఫర్ బ్రదర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న కొత్త స్పిన్-ఆఫ్ మరియు యానిమేటెడ్ సిరీస్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల కొద్దీ అభిమానులను సంపాదించుకున్న నెట్ఫ్లిక్స్ పాపులర్ సిరీస్ 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' (Stranger Things) ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ముగించుకుంది. దాదాపు దశాబ్ద కాలం పాటు ఉత్కంఠకు గురిచేసిన ఈ షో, సీజన్ 5 ముగింపుతో అభిమానుల గుండెల్లో ఎన్నో ప్రశ్నలను మిగిల్చింది. మరి సీజన్ 6 ఉంటుందా? హాకిన్స్ ప్రపంచం భవిష్యత్తు ఏంటి? క్లారిటీ వచ్చేసింది.
సీజన్ 5 ముగింపులో ఏం జరిగింది? (SPOILERS AHEAD)
జనవరి 1, 2026న విడుదలైన సీజన్ 5 చివరి ఎపిసోడ్ 'ది రైట్ సైడ్ అప్' (The Right Side Up) ఒక సినిమా రేంజ్లో సాగింది.
- భీకర పోరు: ఎలెవెన్ మరియు హాకిన్స్ గ్యాంగ్ కలిసి వెక్నాపై జరిపిన పోరాటం హైలైట్గా నిలిచింది.
- మరణాలు: ఆశ్చర్యకరంగా ప్రధాన పాత్రల్లో ఎవరూ మరణించలేదు. కానీ, ఎలెవెన్ సోదరిగా పిలవబడే కాళి (008) వెక్నాతో జరిగిన ఘర్షణలో ప్రాణాలు కోల్పోతుంది.
- క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్: చివరి నిమిషంలో ఎలెవెన్ తనను తాను త్యాగం చేసుకున్నట్లు చూపిస్తూ మేకర్స్ కథను అస్పష్టంగా (Ambiguous) ముగించారు. ఆమె బతికే ఉందా లేదా అనేది ప్రేక్షకుల ఊహకే వదిలేశారు.
సీజన్ 6 ఉంటుందా?
అభిమానులకు ఇది కాస్త నిరాశ కలిగించే విషయమే.. 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' సీజన్ 6 ఉండదు. షో సృష్టికర్తలు డఫర్ బ్రదర్స్ మొదటి నుంచీ చెబుతున్నట్లుగానే, సీజన్ 5తోనే అసలు కథ ముగిసింది. అయితే, 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' ఫ్రాంచైజీ మాత్రం ఇక్కడితో ఆగిపోవడం లేదు.
కొత్త స్పిన్-ఆఫ్ ప్రాజెక్టులు ఇవే!
హాకిన్స్ ప్రపంచాన్ని మరింత విస్తరించడానికి నెట్ఫ్లిక్స్ మరియు డఫర్ బ్రదర్స్ సిద్ధమయ్యారు:
- లైవ్-యాక్షన్ స్పిన్-ఆఫ్: ఇది పాత పాత్రలతో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా కొత్త పాత్రలు, కొత్త కాలాన్ని (Era) చూపిస్తుంది. ఇది "క్లీన్ స్లేట్" లాంటిదని, 1980ల నాటి నోస్టాల్జియాకు ఇది భిన్నంగా ఉంటుందని మేకర్స్ తెలిపారు. వెక్నా లేదా మైండ్ ఫ్లేయర్ వంటి పాత విలన్లు ఇందులో ఉండకపోవచ్చు.
- యానిమేటెడ్ సిరీస్: 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్: టేల్స్ ఫ్రమ్ '85' (Stranger Things: Tales from '85) పేరుతో ఒక యానిమేటెడ్ షో రాబోతోంది. ఇది సీజన్ 2 కాలంలో జరిగిన కథగా ఉండనుంది. దీని విజువల్ స్టైల్ నెట్ఫ్లిక్స్ హిట్ సిరీస్ 'ఆర్కేన్' (Arcane) తరహాలో ఉంటుందని సమాచారం. ఇది 2026 చివరలో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్య గమనిక:
సీజన్ 5 క్లైమాక్స్లో ఒక చిన్న సీన్ ద్వారా భవిష్యత్తులో రాబోయే స్పిన్-ఆఫ్ కథాంశంపై హింట్ ఇచ్చామని డఫర్ బ్రదర్స్ లీక్ ఇచ్చారు. ఆ సూక్ష్మమైన పాయింట్ను కనిపెట్టాలంటే మరోసారి చివరి ఎపిసోడ్ను నిశితంగా చూడాల్సిందే!
ప్రస్తుతం 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' 5 సీజన్లు నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.