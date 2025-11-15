  • Menu
Shreya Ghoshal : శ్రేయా ఘోషాల్ లైవ్ కన్సర్ట్‌లో తొక్కిసలాట.. లాఠీచార్జ్ చేసిన పోలీసులు

Shreya Ghoshal : ప్రముఖ సింగర్ శ్రేయా ఘోషాల్ లైవ్ కన్సర్ట్‌లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఒడిశాలోని కటక్‌లో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ లైవ్ కన్సర్ట్‌ కి వేల సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు.

Shreya Ghoshal: ప్రముఖ సింగర్ శ్రేయా ఘోషాల్ లైవ్ కన్సర్ట్‌లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఒడిశాలోని కటక్‌లో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ లైవ్ కన్సర్ట్‌ కి వేల సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. శ్రేయా పాటలు వినడానికి, ఆమెను దగ్గరగా చూడటానికి జనం విపరీతంగా తోసుకురావడంతో కాళ్ల తొక్కిసలాట జరిగింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో జన సమూహాన్ని నియంత్రించడానికి పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అభిమానులు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు.

ఈ సంఘటన ఒడిశాలోని కటక్‌లో ఉన్న చారిత్రక బాలి యాత్రా మైదానంలో గురువారం సాయంత్రం జరిగింది. ప్రముఖ గాయని శ్రేయా ఘోషాల్ పాటలు వినడానికి వేలాది మంది అభిమానులు మైదానానికి చేరుకున్నారు.కన్సర్ట్‌ ప్రారంభం కాగానే, శ్రేయాను దగ్గరగా చూడాలని అభిమానులంతా వేదిక వైపు దూసుకురావడంతో జనసందోహం విపరీతంగా పెరిగింది.

జనసందోహం విపరీతంగా పెరగడం వలన, వేదిక దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లు సైతం విరిగిపోయాయి. దీంతో అక్కడ తోపులాట, తొక్కిసలాట ప్రారంభమై, గందరగోళం నెలకొంది. ఈ తొక్కిసలాట కారణంగా దాదాపు ముగ్గురు వ్యక్తులు భయంతో లేదా ఊపిరాడక అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు. పరిస్థితి చేయి దాటుతోందని గమనించిన భద్రతా సిబ్బంది, పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. గందరగోళాన్ని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి, జనసమూహాన్ని చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు తేలికపాటి లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది.

అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన వారికి వైద్యుల బృందం వెంటనే అక్కడికక్కడే చికిత్స అందించింది. అదృష్టవశాత్తూ, ఈ తొక్కిసలాటలో ఎవరికీ పెద్దగా ప్రమాదం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు భయపడకుండా, శాంతిభద్రతలను కాపాడాలని పోలీసులు అక్కడి వారికి విజ్ఞప్తి చేశారు. భారీ జనసందోహం ఉండే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించేటప్పుడు భద్రతా చర్యలను మరింత పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సంఘటన మరోసారి రుజువు చేసింది.

