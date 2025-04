SS Rajamouli confirms Nani's role in Mahabharatam movie: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మహాభారతం సినిమా గురించి ఎప్పటి నుండో అనేక వార్తలు, రూమర్స్ వింటున్నాం. కానీ ఈ విషయమై స్వయంగా రాజమౌళినే స్పందించిన సందర్భాలు మాత్రం చాలా అంటే చాలా అరుదు. ఎందుకంటే, రాజమౌళి తన సినిమాలకు సంబంధించినంత వరకు ఏ విషయమైనా చాలా గోప్యత పాటిస్తారనే విషయం తెలిసిందే. అలాగే మహా భారతం సినిమా విషయంలోనూ అదే జరుగుతోంది. కానీ తాజాగా రాజమౌళినే స్వయంగా మహాభారతం మూవీ గురించి ఒక ఆసక్తికమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు.

మహాభారతం మూవీలో నాని నటిస్తున్నారా అని యాంకర్ సుమ అడిగిన ప్రశ్నకు రాజమౌళి స్పందించారు. ఆ సినిమాలో నానికి తప్పకుండా చోటు ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. కాకపోతే ఆ పాత్ర ఏంటనేది ఇప్పుడప్పుడే క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. నాని అప్ కమింగ్ సినిమా హిట్ 3- ది థర్డ్ కేస్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొని మాట్లాడుతూ రాజమౌళి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజమౌళి మహా భారతం సినిమాలో నానికి ఒక పాత్ర ఉందని తెలిశాక నాని అభిమానుల ఆనందానికి అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోయింది.

Definitely, #Nani will be part of my film based on Mahabharata, says S S Rajamouli pic.twitter.com/fnupW9f4R0