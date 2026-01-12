Sreeleela: వదలని 'ఐరన్ లెగ్' ముద్ర.. కోలీవుడ్లోనూ షాక్ ఇచ్చిన 'పరాశక్తి'! ఆ వివాదమే కొంపముంచిందా?
కోలీవుడ్ ఎంట్రీలోనూ శ్రీలీలకు నిరాశే ఎదురైంది. శివకార్తికేయన్ 'పరాశక్తి' సినిమాకు వస్తున్న మిక్స్డ్ టాక్ మరియు 'గోల్టీ' వివాదంపై ప్రత్యేక కథనం.
టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోయిన క్రేజీ బ్యూటీ శ్రీలీలకు కాలం కలిసిరావడం లేదు. తెలుగులో వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత, కోలీవుడ్లోనైనా జాతకం మారుతుందని ఆశపడ్డ ఈ అమ్మడికి తొలి ప్రయత్నంలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. శివకార్తికేయన్ హీరోగా, సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ‘పరాశక్తి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్డ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది.
అందమున్నా.. అదృష్టం లేక!
శ్రీలీల కెరీర్ ప్రారంభంలో ‘ధమాకా’ వంటి హిట్లు చూసినా, ఆ తర్వాత ‘గుంటూరు కారం’ సహా ఆమె నటించిన దాదాపు అరడజను సినిమాలు వరుసగా పరాజయం పాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో తమిళంలో సుధా కొంగర వంటి సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్తో సినిమా అంటే కచ్చితంగా బ్రేక్ వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. కానీ..
బలహీనమైన కథనం: సినిమాలో సుధా కొంగర మార్క్ మేకింగ్ ఉన్నా, కథనంలో వేగం తగ్గడం సినిమా రిజల్ట్పై ప్రభావం చూపింది.
ప్రభావం చూపని పాత్ర: సుధా కొంగర సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. కానీ ‘పరాశక్తి’లో శ్రీలీల పోషించిన 'రత్నమాల' పాత్ర ఆశించిన స్థాయిలో పండలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
వివాదంలో 'పరాశక్తి'.. తెలుగువారి ఆగ్రహం!
సినిమా ఫలితం పక్కన పెడితే, ఇందులో వాడిన కొన్ని డైలాగులు ఇప్పుడు శ్రీలీలకు నెగిటివ్ ప్రచారంగా మారాయి.
'గోల్టీ' కామెంట్స్: సినిమాలో తెలుగు వారిని కించపరిచేలా “గోల్టీ” అనే పదాన్ని వాడటంపై సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
#BoycottParasakthi: ఈ పదంపై తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సినిమాను బాయ్కాట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయ్యుండి, ఇలాంటి డైలాగులు ఉన్న సినిమాలో నటించడం ఏంటని శ్రీలీలను నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఆశలన్నీ 'ఉస్తాద్' పైనే!
కోలీవుడ్లో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలనుకున్న శ్రీలీలకు తొలి అడుగులోనే నిరాశ ఎదురవడంతో ఆమె కెరీర్ గ్రాఫ్ ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇప్పుడు ఆమె ఆశలన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన నటిస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. పవర్ స్టార్ సినిమా గనుక హిట్ అయితేనే శ్రీలీల మళ్ళీ టాలీవుడ్లో టాప్ గేర్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.