Sreeleela : అనుష్క కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన అరుంధతి పాత్రలో శ్రీలీల!
Sreeleela : శ్రీలీల సినీ రంగంలోకి వచ్చి కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే అయింది. అప్పుడే ఆమె తెలుగు చిత్రసీమలో టాప్ హీరోయిన్ గా దూసుకుపోతోంది. ఇటీవల బాలీవుడ్లో కూడా అడుగుపెట్టి, తక్కువ సమయంలోనే అనేక పెద్ద సినిమాలలో అవకాశాలు దక్కించుకుంది. శ్రీలీల వయసులో చిన్నదైనప్పటికీ చాలా టాలెంట్ ఉంది. శ్రీలీల ఇన్ని సంవత్సరాలు రొమాంటిక్, బబ్లీ గర్ల్ పాత్రల్లోనే కనిపించింది. కానీ మొదటిసారిగా ఆమె నటనకు సవాల్ విసిరే పాత్ర ఒకటి ఇప్పుడు ఆమెకు లభించింది.
తెలుగు చిత్రసీమలో అనుష్క శెట్టిని సూపర్ స్టార్ను చేసిన సినిమా అరుంధతి. 2009లో విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక అభిమానులు ఉన్నారు. అనుష్కా శెట్టి తన కెరీర్లోని అద్భుతమైన నటనను ఈ సినిమాలో ప్రదర్శించారు. సుమారు 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమాను రీమేక్ చేస్తున్నారు. అనుష్కా శెట్టి పోషించిన పాత్రను శ్రీలీల పోషించనున్నారు.
అరుంధతి సినిమాను హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. తెలుగు సినిమాను ప్రముఖ దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. మల్లెమాల ఎంటర్ప్రైజెస్ అధినేత శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాను హిందీకి తీసుకువెళుతున్నారు ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్.
అల్లు అరవింద్ ఇప్పటికే పలు బాలీవుడ్ సినిమాలకు పెట్టుబడి పెట్టారు. తెలుగు, తమిళంలో హిట్ అయిన కొన్ని సినిమాలను ఆయన హిందీలో రీమేక్ చేసి అనేక సినిమాలలో విజయం సాధించారు. అమీర్ ఖాన్ నటించిన గజినికి కూడా ఆయనే నిర్మాత. ఇప్పుడు ఆయన తన గీతా ఆర్ట్స్ ద్వారా అరుంధతి సినిమాను హిందీకి తీసుకువెళుతున్నారు. చిరంజీవి నటించిన గాడ్ ఫాదర్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన మోహన్ రాజా అరుంధతి సినిమాను హిందీలో రీమేక్ చేయనున్నారు. ఈ సినిమా 2026 జనవరిలో ప్రారంభం కానుంది.
శ్రీలీల ప్రస్తుతం అనేక సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. తెలుగులో మాస్ జాతర విడుదలకు రెడీగా ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి ఓ సినిమాలో నటించారు. అది కూడా త్వరలో విడుదల కానుంది. తమిళంలో శివకార్తికేయన్తో కలిసి పరాశక్తి సినిమాలో నటిస్తున్నారు. హిందీలో కార్తీక్ ఆర్యన్ తో కలిసి ఆషికీ 3, సైఫ్ అలీ ఖాన్ కుమారుడితో కలిసి కొత్త సినిమా, ఇంకా పేరు పెట్టని మరో సినిమాలో నటిస్తున్నారు. వీటన్నింటితో పాటు ఇప్పుడు అరుంధతి రీమేక్ కూడా ఉంది.