Spirit Movie Release Date: 'స్పిరిట్' విడుదల తేదీ ఖరారు.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభాస్ 'పోలీస్' జాతర షురూ!
Spirit Movie Release Date: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు అదిరిపోయే సంక్రాంతి సర్ప్రైజ్! సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'స్పిరిట్' మూవీ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. 2027 మార్చి 5న ఈ చిత్రం 9 భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
Spirit Movie Release Date: పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas) మరియు సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ ‘స్పిరిట్’ (Spirit) రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది. సంక్రాంతి పండుగ వేళ అభిమానులకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇస్తూ, మేకర్స్ ఈ సినిమా విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
రిలీజ్ డేట్ అండ్ ప్లానింగ్:
ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను 2027, మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నారు. కేవలం తెలుగు, హిందీ మాత్రమే కాకుండా.. చైనీస్, కొరియన్ వంటి అంతర్జాతీయ భాషలతో కలిపి మొత్తం 9 భాషల్లో ఈ సినిమాను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
సినిమా విశేషాలు:
పవర్ఫుల్ పోలీస్ రోల్: ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా ఒక బాధ్యతాయుతమైన, అగ్రెసివ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
భారీ తారాగణం: 'యానిమల్' ఫేమ్ తృప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, వెటరన్ యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఇంటర్నేషనల్ టచ్: కొరియన్ స్టార్ నటుడు డాన్ లీ (Ma Dong-seok) కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమవ్వడం సినిమాపై అంచనాలను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
వంగా మార్క్ యాక్షన్:
‘అర్జున్ రెడ్డి’, ‘యానిమల్’ వంటి చిత్రాలతో ట్రెండ్ సెట్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఈసారి ప్రభాస్ను ఒక వైల్డ్ కాప్ యాక్షన్ డ్రామాలో చూపించబోతున్నారు. టీ-సిరీస్ మరియు భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో (జనవరి 1న) విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.