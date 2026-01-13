Political Storm: పరాశక్తి చుట్టూ రాజకీయ మంటలు.. కాంగ్రెస్ ఎందుకు మండిపడుతోంది?
తమిళనాడులో 'పరాశక్తి' సినిమాపై దుమారం! 1960ల నాటి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని వక్రీకరించారని కాంగ్రెస్ నిరసనలు. సెన్సార్ బోర్డు ఏకంగా 25 సీన్లకు కత్తెర వేసింది.
తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఈ ఏడాది పొంగల్ విడుదలల విషయంలో వరుస వివాదాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. విజయ్ నటించిన ‘జన గన’ సెన్సార్ సమస్యలను ఎదుర్కోగా, ఇప్పుడు మరో భారీ చిత్రం ‘పరాశక్తి’ చుట్టూ రాజకీయ దుమారం చెలరేగుతోంది. ఈ సినిమా తమిళనాడులో సరికొత్త రాజకీయ వివాదాలకు తెరలేపింది.
చారిత్రక సంఘటనలను వక్రీకరిస్తూ, కాంగ్రెస్ పార్టీని కించపరిచేలా ఉందనే ఆరోపణలతో ‘పరాశక్తి’ సినిమాను తక్షణమే నిషేధించాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 1960ల నాటి విద్యార్థి ఉద్యమాలు మరియు హిందీ వ్యతిరేక పోరాటాల నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, జనవరి 10, 2022న థియేటర్లలో విడుదలై రాజకీయ తుఫానును సృష్టించింది. సెన్సార్ బోర్డు అనుమతి కోసం ఈ సినిమాలో దాదాపు 25 కంటే ఎక్కువ చోట్ల కత్తెర వేయాల్సి వచ్చింది.
యూత్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ వైస్ చైర్పర్సన్ అరుణ్ భాస్కర్ ఈ చిత్రంపై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఇది "డిఎంకె (DMK) అనుకూల ప్రచార చిత్రం" అని, ఇందులో "తమిళ అనుకూల మరియు హిందూ వ్యతిరేక కథనం" ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో పోస్టాఫీసు ఫారమ్లు కేవలం హిందీలోనే ఉండేవని చూపించడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ:
"1965లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలోనైనా పోస్టాఫీసు ఫారమ్లు కేవలం హిందీలోనే ఉండాలని ఎక్కడా తీర్మానం చేయలేదు. దర్శకుడు చూపిస్తున్న ఇలాంటి వాదనల్లో నిజం లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికే ఇలాంటి కల్పిత కథలను అల్లారు" అని ఆయన గర్జించారు.
సినిమాలో శివకార్తికేయన్ పాత్ర ఇందిరా గాంధీతో సంభాషించినట్లు చూపించడంపై కూడా భాస్కర్ విమర్శలు గుప్పించారు. "సినిమాలో చూపించినట్లుగా 1965 ఫిబ్రవరి 12న ఇందిరా గాంధీ కోయంబత్తూరును సందర్శించిన దాఖలాలు లేవు. రైలు దహనం మరియు హిందీ వ్యతిరేక ఆందోళనల చుట్టూ అల్లిన ఈ కథ అంతా చారిత్రక వక్రీకరణే" అని ఆయన కొట్టిపారేశారు.
ఇక సినిమా క్లైమాక్స్ నిరసనలను మరింత ఉధృతం చేసింది. కోయంబత్తూరు (పొల్లాచ్చి ప్రాంతం)లో 200 మందికి పైగా తమిళులను ఊచకోత కోసింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే అన్నట్లుగా చిత్రీకరించి, ఆపై ఇందిరా గాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, కె. కామరాజ్ వంటి నేతల నిజమైన చిత్రాలను ప్రదర్శించడంపై భాస్కర్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ సన్నివేశాలను వెంటనే తొలగించాలని మరియు చిత్ర బృందం బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ ‘పరాశక్తి’ చిత్రంలో శివకార్తికేయన్, రవి మోహన్, అథర్వ మరియు శ్రీలీల ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ వివాదం ప్రస్తుతం తమిళనాడులో సినిమా వర్సెస్ చరిత్ర మరియు కళాత్మక స్వేచ్ఛపై పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.