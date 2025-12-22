  • Menu
Sivaji Bigg Boss Buzz: కళ్యాణ్ విన్నర్, తనూజ కాదు, విజయానికి అసలు కారణం ఆమె కాదని షాక్ ఇచ్చిన శివాజీ

బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 గ్రాండ్ ఫినాలే ముగిసింది. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్‌లో సామాన్యుడు కళ్యాణ్ పడాల బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 విన్నర్‌గా నిలిచాడు.

బిగ్ బాస్ సీజన్-9 ఘట్టం ముగిసింది. ఆదివారం జరిగిన గ్రాండ్ ఫినాలేలో సామాన్యుడు కళ్యాణ్ పడాల సీజన్-9 విజేతగా నిలిచాడు. చివరి వరకు గట్టి పోటీ ఇచ్చిన తనూజ రన్నరప్ అయ్యారు. మూడో స్థానంలో నిలిచిన డీమాన్ పవన్ 15 లక్షల ప్రైజ్ మనీతో హ్యాపీగా బయటకు వచ్చాడు.

తాజాగా, కళ్యాణ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం సివాజీ బజ్లో ప్రత్యేక ప్రోమో విడుదల అయ్యింది. ప్రోమోలో సివాజీ, కళ్యాణ్ విజయానికి కారణం తనూజ కాదని, నిజమైన కారణం దివ్య అని స్పష్టం చేశారు. గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇచ్చి, కళ్యాణ్ కాళ్ల మీద పడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న సివాజీ ఫేస్‌లో ఆనందం స్పష్టమైంది. కూర్చోబెట్టి, "నీ గేమ్‌చేంజ్ అవ్వడానికి దివ్యే కారణమని ఒప్పుకుంటావా? ఆమె నీలో స్పిరిట్‌ను రగిలించింది" అని ప్రశ్నించారు.

కళ్యాణ్ కూడా పాజిటివ్‌గా స్పందించి, హౌస్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నప్పుడు దివ్య చెప్పిన మాటల వల్ల గేమ్ బాగా ఆడానని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఇంటర్వ్యూలో సివాజీ, కళ్యాణ్ చుట్టూ ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్, మాజీ సంబంధాలను కూడా సరదాగా ప్రస్తావించారు.

తనూజ కోసం నామినేషన్‌లో వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యావా అని అడిగినప్పుడు, కళ్యాణ్ ముసిముసి నవ్వాడు. డీమాన్ కలిసి గెలిచిన ప్రైజ్ గురించి సివాజీ సరదాగా ప్రస్తావించగా, కళ్యాణ్ నవ్వుతూ స్పందించాడు.

ఇక ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి సివాజీ అడిగినప్పుడు, కళ్యాణ్ చెప్పారు: "స్టార్, హీరో అవ్వడం కాకుండా, నేను గొప్ప నటుడుగా ఎదగాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అగ్నిపరీక్ష నుండి కానీ, ప్రతి ఒక్కరికీ రుణపడి ఉంటాను." ప్రోమో చివరలో, సివాజీ కళ్యాణ్‌తో కలిసి కేక్ కట్ చేసి వేడుకను ముగించారు.


