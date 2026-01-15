  • Menu
Kotha Malupu Movie First Look: ప్రముఖ గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా ‘కొత్త మలుపు’.. ఫస్ట్ లుక్ అదిరింది!

Kotha Malupu Movie First Look: సంక్రాంతి పండుగ వేళ 'కొత్త మలుపు' ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్! గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా, భైరవి అర్థ్యా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ రొమాంటిక్ సస్పెన్స్ కామెడీ చిత్ర విశేషాలు మరియు ఫస్ట్ లుక్ అప్‌డేట్

Kotha Malupu Movie First Look: సంక్రాంతి పండుగ వేళ టాలీవుడ్‌లో మరో కొత్త వారసుడు అడుగుపెడుతున్నాడు. ప్రముఖ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా పరిచయమవుతున్న ‘కొత్త మలుపు’ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజే (జనవరి 15, 2026) సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేశారు.

సినిమా హైలైట్స్:

విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్: ఈ సినిమా పూర్తిగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథ. బావ–మరదళ్ల మధ్య సాగే రొమాన్స్, హ్యూమర్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణ.

జానర్: ఇది కేవలం లవ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు, ఇందులో సస్పెన్స్ మరియు కామెడీ ఎలిమెంట్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయని దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ తెలిపారు.

తారాగణం: ఆకాష్ సరసన భైరవి అర్థ్యా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సీనియర్ నటులు రఘు బాబు, పృద్వి (30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ), ప్రభావతి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

చిత్ర బృందం మాటల్లో..

"ఆకాష్ మరియు భైరవిల కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకు ప్లస్ అవుతుంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. గ్రామీణ వాతావరణంలో సాగే ఈ కథ ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది." - తాటి బాలకృష్ణ (నిర్మాత)


త్వరలో విడుదల: ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నిర్మాణానంతర పనులు ముగింపు దశలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లుక్‌కు వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే, ఆకాష్ డెబ్యూ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. త్వరలోనే టీజర్ మరియు విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

