Thalapathy Vijay: విజయ్‌తో కాదు.. త్రిష యవ్వారం అతనితోనే..బాంబు పేల్చిన ప్రముఖ సింగర్

Singer Suchitra: తమిళ రాజకీయాలు మరియు సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం ఒకే ఒక వార్త పెను సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దళపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం, ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు మరియు నటి త్రిష చుట్టూ అల్లుకున్న వివాదాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి. తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే ఇది కేవలం పుకారు మాత్రమే కాదు, ఒక పెద్ద కుటుంబ మరియు రాజకీయ సంక్షోభంలా కనిపిస్తోంది.

దాదాపు మూడు దశాబ్దాల వైవాహిక జీవితం తర్వాత, విజయ్ భార్య సంగీత చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడం కోలీవుడ్‌ను కుదిపేసింది. గత రెండేళ్లుగా తాము వేర్వేరుగా ఉంటున్నామని, ఒక ప్రముఖ నటితో విజయ్ నడుపుతున్న అక్రమ సంబంధం వల్లే తమ బంధం ముక్కలైందని ఆమె తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అవసరమైతే ఆ నటి పేరును బహిరంగపరుస్తానని ఆమె హెచ్చరించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో ఇది త్రిషనే ఉద్దేశించి అని నెటిజన్లు బలంగా నమ్ముతున్నారు.

మరోవైపు, విజయ్ కన్నకొడుకు జాసన్ సంజయ్ తన తండ్రిని సోషల్ మీడియాలో అన్ ఫాలో చేయడం ఈ వివాదానికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. తల్లికి మద్దతుగా నిలిచిన సంజయ్, తండ్రి ప్రవర్తన పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో తమిళ బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్, విజయ్ రాజకీయ అనుభవంపై స్పందిస్తూ "ముందు త్రిష ఇల్లు వదిలి బయటకు రావాలి" అని చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా పెద్ద దుమారాన్నే రేపాయి.

విజయ్-త్రిష వ్యవహారం నడుస్తుండగానే, వివాదాస్పద సింగర్ సుచిత్ర మరో కొత్త కోణాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు.త్రిష ప్రేమలో ఉన్నది విజయ్‌తో కాదు, ఉదయనిధి స్టాలిన్‌తో. గతంలో ఆమె పెళ్లి ఆగిపోవడానికి కూడా ఆయనే కారణం. త్రిష ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ, ఆమె ఎవరినీ పెళ్లి చేసుకోదు అని సుచిత్ర చేసిన వ్యాఖ్యలు నెటిజన్లను విస్మయానికి గురిచేశాయి.

అంతేకాకుండా, త్రిషకు ఆడవాళ్లలో రమ్యకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆమె ఒక బైసెక్సువల్ అని సుచిత్ర చేసిన సంచలన ఆరోపణలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. త్రిష గతంలో "ప్రపంచం నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా నేను నీతో ఉంటాను" అని పెట్టిన పోస్ట్ విజయ్ కోసమా లేక మరెవరి కోసమా అన్న చర్చ మొదలైంది. మొత్తానికి అటు రాజకీయ పార్టీ పెట్టి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్‌కి, ఇటు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఈ సవాళ్లు ఒక పెద్ద పరీక్షగా మారాయి. త్రిషపై వస్తున్న ఈ భిన్నమైన ఆరోపణలకు ఆమె ఎప్పుడు స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి.

